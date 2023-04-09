مؤتمر تشافي: بوسكيتس لاعب مهم.. وأغلقنا صفحة الهزيمة من ريال مدريد

الأحد، 09 أبريل 2023 - 14:47

كتب : FilGoal

تشافي - برشلونة

شدد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة على رغبته في بقاء سيرجيو بوسكيتس لاعب الفريق على الرغم من تفهمه لموقف اللاعب في حال أراد الرحيل.

ويستعد برشلونة لمواجهة جيرونا غدا الإثنين في الجولة الـ 28 من الدوري الإسباني.

وقال تشافي خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "مواجهة جيرونا كانت مهمة في كل الأحوال حتى من قبل هزيمة ريال مدريد ولكنها أصبحت أهم لنبتعد بفارق 15 نقطة عنهم الفرصة رائعة ولا يمكننا أن نفشل، نحن نقدم دوري استثنائي وغدا يجب أن نأخذ خطوة جديدة".

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وواصل "نحن لا نبحث عن الأعذار بسبب الغيابات وفي الموسم المقبل لا يجب أن نرتكب نفس العدد من الأخطاء وصحيح أننا نقدم دوري جيد جدا ولكننا افتقدنا للنضج في المباريات الكبيرة".

وتابع "أهدافنا المتبقية؟ لا نزال نطمح إلى التتويج بالدوري وأن نستمر في الفوز بالمباريات ويجب أن نفوز ونستعيد المشاعر الجيدة لقد قدمنا شوط أول جيد ضد ريال مدريد ولكن هذا لم يساعدنا".

وتحدث تشافي عن عبد الصمد الزلزولي لاعب الفريق المعار إلى أوساسونا قائلا: "أرى أن عبد الصمد الزلزولي يتطور من الإعارة هم سعداء بوجوده في بمبلونة وفي برشلونة عليه أن يقدم نفس الأداء في كل مباراة وبإمكانه أن يكون قطعة مهمة في المستقبل".

واستمر "الكثير من الأشياء يجب أن تتطور لتساعدنا على النضج ويجب أن نكون أكثر فاعلية في الثنائيات وأن نستغل لحظاتنا الجيدة وهذا ما فعله مانشستر يونايتد وإنتر ميلان وريال مدريد وفي العام المقبل سنحاول مرة جديدة".

وشدد "بوسكيتس لاعب مهم جدا وليس فقط في الملعب ولكن أيضا في غرف خلع الملابس، أنا أريد استمراره ولكنني أفهم أننا إذا فزنا بالدوري سيكون بإمكانه الرحيل وهو متوج بالألقاب".

وأضاف "الفريق بحالة جيدة وقد أغلقنا صفحة الهزيمة ضد ريال مدريد ويجب أن نركز على الدوري وهو كان الهدف الأساسي عقب خروجنا من دوري أبطال أوروبا".

وأتم "إذا فقد ريال مدريد الفرصة للمنافسة على اللقب فإن الفضل في ذلك يعود إلينا لأننا أوصلنا الفارق إلى 15 نقطة، لن يحسم أي شيء ولكن الفارق سيكون استثنائيا وسيكون علينا إضافة 16 نقطة أخرى".

وسيرفع برشلونة الفارق مع ريال مدريد في الصدارة إلى 15 نقطة في حال قد حقق الفوز على جيرونا غدا.

وكان ريال مدريد قد خسر أمس السبت ضد فياريال على ملعب سانتياجو برنابيو بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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