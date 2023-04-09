لامبارد يكشف تطورات موقف كانتي وماونت من مواجهة ريال مدريد

تحدث فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي عن موقف الثنائي نجولو كانتي وماسون ماونت أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وغاب الثنائي عن خسارة تشيلسي أمام ولفرهامبتون بهدف دون مقابل في بداية سيئة للمدرب المؤقتة لامبارد.

وكشف لامبارد عن جاهزية كانتي لمواجهة ريال مدريد بينما لا تزال الشكوك حول إمكانية انضمام ماسون ماونت.

ويحل تشيلسي ضيفا على ريال مدريد مساء الأربعاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال لامبارد في تصريحات للصحفيين: "كانتي لائق لمواجهة ريال مدريد المقبلة".

وأوضح "سيكون كانتي على ما يرام، لا توجد مشكلة ولكن فقط ندير وقت لعبه، لأننا نعلم بعد إصابته ستكون فكرة مباراة تلو المباراة كثيرة للغاية".

وغاب كانتي عن أغلب مباريات الموسم الجاري بسبب إصابة في أوتار الركبة، ولكنه عاد ضد أستون فيلا بداية أبريل.

أما عن موقف ماونت أجاب لامبارد "كانت لديه آلام في منطقة الحوض، وهي إصابة عانى منها في الأيام القليلة الماضية".

وتابع "ماونت تدرب في الأيام الماضية ولكنه عانى قليلا بسبب الآلام".

وتراجع تشيلسي للمركز الحادي عشر في الدوري الإنجليزي بعد خسارة من ولفرهامبتون.

وقال لامبارد: "نعلم أننا لسنا في موقف نريد أن نكون فيه، هناك دائما سبب لذلك".

وأضاف "لم أكن أتوقع حل كل شيء في يوم واحد، يجب أن يكون لدينا مزيد من الشراسة في اللعب والسرعة والحصول على الثنائيات".

واختتم لامبارد تصريحاته "ويجب أن يدرك اللاعبون أنه بدون ذلك لا يمكنك الفوز في المباريات، وأنا هنا للمساعدة".