تذكرتي تعلن فتح باب حجز تذاكر الجولة 25 من الدوري المصري

مرتضى منصور: الأسماء المتداولة بشأن الرحلين عن الزمالك غير صحيحة

مؤتمر بابافاسيليو: نتيجة مباراة الزمالك غير عادلة.. لا أفهم ما فعله الحكم

عبد الهادي: سعيد بروح لاعبي الزمالك بعد الفوز على البنك الأهلي.. ولا حديث عن الفنيات