آس: باينا قرر عدم شكوى فالفيردي

قرر أليكس باينا لاعب فياريال عدم التقدم بشكوى ضد فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد بسبب الواقعة التي حدثت بين اللاعبين عقب المباراة التي جمعت بينهما وفقا لصحيفة آس.

أليكس باينا النادي : فياريال فيدريكو فالفيردي النادي : ريال مدريد

وشهدت مباراة ريال مدريد وفياريال واقعة مؤسفة بعد نهايتها، جمعت بين فيديريكو فالفيردي وأليكس باينا لاعبي الفريقين على الترتيب.

جاء ذلك في موقف السيارات بعد المباراة، حيث تشاجر الثنائي بالأيدي.

ووفقا لصحيفة ماركا، فإن مشادة كلامية بدأت هذا الشجار، وبالتالي كان فالفيردي ينتظر باينا بعد المباراة.

وفقا لآس فإن باينا ونادي فياريال قد قررا سويا عدم التقدم بشكوى ضد فالفيردي.

عدم تقدم باينا بشكوى ضد فالفيردي سيعني عدم تعرض اللاعب الأوروجوياني لأي عقوبات.

وبتواصل صحيفة ماركا مع دائرة فالفيردي المقربة، أقر مصدر منها بحدوث الواقعة، ولكنه فسرها قائلا: "في مباراة كأس الملك، باينا ركل فيدي وقال له: ابكِ الآن فابنك لن يولد".

وأوضح "ذلك انتهى هناك، ولكن باينا اليوم قال شيئا مشابها أثار غضب فيدي، ولهذا انتظره في موقف السيارات، وأخبره ألا يعبث مع عائلته وحدث ما حدث".

وكانت مينا بونينو زوجة فالفيردي على وشك فقدان جنينها الثاني هذا العام، ولكن مرت الأزمة بسلام.

وتغلب فياريال على مضيفه ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرين من الدوري الإسباني.

سجل هدفي ريال مدريد باو توريس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 16 وفينيسيوس جونيور في الدقيقة 48.

وسجل للغواصات صامويل تشوكويزي "هدفين" في الدقيقتين 39 و80، وخوسيه لويس موراليس في الدقيقة 70.

وتأتي هذه المباراة بعد سحق ريال مدريد لغريمه برشلونة في إياب نصف نهائي كأس الملك بأربعة أهداف دون رد، ليتأهل للنهائي أمام أوساسونا بمجموع المباراتين 4-1.

الفوز رفع رصيد فياريال إلى 47 نقطة في المركز الخامس مؤقتا، فيما تجمد رصيد ريال مدريد عند 59 نقطة في المركز الثاني.

الفارق بين مدريد حامل اللقب وبين المتصدر برشلونة بات 12 نقطة، قابلة للزيادة إلى 15 إذا فاز برشلونة على جيرونا يوم الإثنين 10 أبريل.