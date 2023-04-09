استمرار غياب بيدري ودي يونج.. قائمة برشلونة لمواجهة جيرونا

الأحد، 09 أبريل 2023 - 13:48

كتب : FilGoal

فرينكي دي يونج - برشلونة

أعلن تشافي هيرنانديز قائمة برشلونة لمواجهة جيرونا في الجولة 28 من الدوري الإسباني

واستمر غياب الرباعي فرينكي دي يونج وعثمان ديمبيلي وبيدري جونزاليس وأندريس كريستنسن عن القائمة بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:

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حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجين - إنياكي بينا - أرناو تيناس.

خط الدفاع: رونالد أراوخو - ماركوس ألونسو - جوردي ألبا - جول كوندي - إريك جارسيا - أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: جافي - فرانك كيسي - سيرجي روبيرتو - بابلو توري - سيرجيو بوسكيتس - مارك كاسادو - أليكس جاريدو

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي - أنسو فاتي - فيران توريس - رافينيا - أنخيل ألاركون - إستانبيس بيدرولا.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة، وبفارق 12 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

على الجانب الآخر، يحتل جيرونا المركز الـ11 برصيد 34 نقطة.

برشلونة جيرونا الدوري الإسباني
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