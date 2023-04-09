ماركا: بين ريال مدريد والسعودية.. بنزيمة يحسم مستقبله

حسم الفرنسي كريم بنزيمة مستقبله بين الاستمرار مع ريال مدريد والرحيل إلى السعودية، حسب صحيفة ماركا.

وكشفت ماركا أن بنزيمة قرر رفض العرض السعودي والاستمرار مع ريال مدريد في الموسم المقبل.

ولا يسبتعد اللاعب إنشاء أكاديمية خاصه به في الوطن العربي خلال الفترة المقبلة.

وقيل في وقت سابق أن بنزيمة أنه كان يفكر كثيرا في العرض المقدم من المملكة العربية السعودية، ولكن في الحقيقة فإن العرض الضخم لم يجعله يغير فكرته للبقاء في ريال مدريد لموسم آخر على الأقل.

وبحسب التقرير، فإنه يوجد في النادي الأبيض قانون غير مكتوب يتم بموجبه تجديد كل لاعب يفوز بالكرة الذهبية، ولكن في الوقت الحالي لم يتم الوصول لصيغه بشأن هذا الأمر وإدارة النادي والمهاجم اتفقا على الاستمرار.

ولم تنته القصة بين السعودية وبنزيما عند هذا الحد، فالعرض المقدم يتحدث عن إطلاق أكاديمية لكرة القدم سيطلق عليها المهاجم اسمها ويضع صورته فيها.

ويمكن أن تذهب الاتفاقية إلى أبعد من ذلك، فالتناغم تام بين السعودية وبنزيما لكن سيستمر في لعب لعب كرة القدم مع ريال مدريد على الأقل حتى صيف 2024.

وسجل بنزيما 2 هاتريك على التوالي ضد ريال بلد الوليد وبرشلونة الأسبوع الماضي ليرفع رصيده من الأهداف إلى 25 مع ست تمريرات حاسمة في 32 مباراة بجميع البطولات خلال الموسم الحالي.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة تشيلسي الأربعاء المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب سنتياجو بيرنابيو.