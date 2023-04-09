ختام فعاليات Ramadan raid للألعاب الإلكترونية

اختتمت فعاليات خيمة Ramadan raid الرمضانية والمخصصة للألعاب الإلكترونية.

Ramadan raid والتي نظمها Arab hardware المتخصصة في التقنيات هي أول خيمة رمضانية خاصة بلاعبي الألعاب الإلكترونية.

وكان FilGoal.com هو الشريك الإعلامي لخيمة Ramadan raid.

وأقيمت الخيمة على يومي الجمعة والسبت في "جريك كامبوس" بشارع طلعت حرب في التحرير.

وشهدت الخيمة العديد من الفعاليات الترفيهية مثل ألعاب البلايستيشن والكومبيوتر بالإضافة إلى بعض الألعاب الترفيهية الأخرى.

وتواجد في الخيمة أيضا بعض المتخصصيين في تنفيذ الـ "كوسبلاي" أو التنكر في شخصيات الألعاب.

Ramadan Raid شهدت أيضا بعض الفعاليات الترفيهية الأخرى مثل الرقص بالتنورة وفقرة للستاند أب كوميدي وبعض المسابقات بين المشاركين.

وهشدت الفعاليات تواجد شركتي Intel وAHW ستور كرعاة للخيمة على مدار اليومين.