سبورت: أولوية برشلونة تحسين الهجوم.. وأوباميانج في الصورة

يسعى نادي برشلونة لتحسين خط الهجوم بتعاقدات صيفية لتدعيم الفريق خلال الموسم المقبل.

ويعتبر تحسين الهجوم أولوية برشلونة للتدعيم، ودخل الجابوني بيير أوباميانج في دائرة الترشيحات.

وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن مسؤولي برشلونة يرغبون في تخفيف الضغط على روبرت ليفاندوفسكي في الموسم المقبل.

وأشار التقرير إلى أن المهاجم الاحتياطي والجناح الأيسر هي أكثر المناطق استهدافا للتدعيمات.

وكشف التقرير أن هناك مفاضلة بين فيتور روكي وبيير أوباميانج لدعم ليفاندوفسكي في الموسم المقبل.

ولكن مأزق برشلونة المالي قد يجعل التحرك نحو الشاب البرازيلي فيتور روكي صعبا واللجوء لحل أوباميانج لأن سعره أقل بالرغم من أن أجره قد يمثل مشكلة.

أما بالنسبة للجناح الأيسر فوفقا لتقرير سبورت، التركيز سيكون على عودة عبد الصمد الزلزولي من الإعارة.

وأوضح التقرير إعجاب برشلونة بما قدمه الزلزولي مع أوساسونا هذا الموسم.

ويبقى ليونيل ميسي هدف برشلونة الأول، ولكن ستكون هناك حاجة إلى تعزيزات إضافية هذا الصيف.

ويرغب تشافي هيرنانديز لعودة برشلونة إلى أعلى المستويات الأوروبية خلال السنوات المقبلة.