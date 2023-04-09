أليكس باينا يعلق على شجاره مع فالفيردي

الأحد، 09 أبريل 2023 - 12:17

كتب : FilGoal

أليكس باينا وفيدي فالفيردي

علق أليكس باينا لاعب فياريال على الواقعة التي حدثت بينه وبين فيدي فالفيردي لاعب ريال مدريد.

وشهدت مباراة ريال مدريد وفياريال واقعة مؤسفة بعد نهايتها، جمعت بين فيديريكو فالفيردي وأليكس باينا.

جاء ذلك في موقف السيارات بعد المباراة، حيث تشاجر الثنائي بالأيدي.

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ووفقا لصحيفة ماركا، فإن مشادة كلامية بدأت هذا الشجار، وبالتالي كان فالفيردي ينتظر باينا بعد المباراة.

وخلال المشادة التالية، فوجئ باينا بلكمة في الوجه من فالفيردي وسط ذهول لاعبي فياريال الذين كانوا يحتفلون بالفوز.

وكتب باينا عبر حسابه على تويتر عقب المباراة"سعيد جدا بفوز الفريق المبهر في ملعب مثل سانتياجو برنابيو ولكن في نفس الوقت حزين للغاية للهجوم الذي تعرضت له بعد المباراة وتفاجأت بما يقال عني، هذا خاطئ تمام".

ويفكر باينا باللجوء للشرطة معتمدا على التسجيل الذي يملكه فريقه لما حدث بحسب الصحيفة الإسبانية ذاتها.

وبتواصل صحيفة ماركا مع دائرة فالفيردي المقربة، أقر مصدر منها بحدوث الواقعة، ولكنه فسرها قائلا: "في مباراة كأس الملك، باينا ركل فيدي وقال له: ابكِ الآن فابنك لن يولد".

وأوضح "ذلك انتهى هناك، ولكن باينا اليوم قال شيئا مشابها أثار غضب فيدي، ولهذا انتظره في موقف السيارات، وأخبره ألا يعبث مع عائلته وحدث ما حدث".

وكانت مينا بونينو زوجة فالفيردي على وشك فقدان جنينها الثاني هذا العام، ولكن مرت الأزمة بسلام.

وتغلب فياريال على مضيفه ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرين من الدوري الإسباني.

سجل هدفي ريال مدريد باو توريس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 16 وفينيسيوس جونيور في الدقيقة 48.

وسجل للغواصات صامويل تشوكويزي "هدفين" في الدقيقتين 39 و80، وخوسيه لويس موراليس في الدقيقة 70.

وتأتي هذه المباراة بعد سحق ريال مدريد لغريمه برشلونة في إياب نصف نهائي كأس الملك بأربعة أهداف دون رد، ليتأهل للنهائي أمام أوساسونا بمجموع المباراتين 4-1.

الفوز رفع رصيد فياريال إلى 47 نقطة في المركز الخامس مؤقتا، فيما تجمد رصيد ريال مدريد عند 59 نقطة في المركز الثاني.

الفارق بين مدريد حامل اللقب وبين المتصدر برشلونة بات 12 نقطة، قابلة للزيادة إلى 15 إذا فاز برشلونة على جيرونا يوم الإثنين 10 أبريل.

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