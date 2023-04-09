رابيو يتحدث عن الأداء المخزي أمام لاتسيو في الشوط الأول.. ومستقبله مع يوفنتوس

وصف أدريان رابيو لاعب وسط يوفنتوس أداء فريقه في الشوط الأول أمام لاتسيو بالمخزي.

أدريان رابيو النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وتعرض يوفنتوس للخسارة أمام لاتسيو بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة 29 من الدوري الإيطالي.

وقال رابيو في تصريحات لـ DAZN: "كنا بطيئين للغاية في البداية ولم نفز بأي ثنائيات، واصلنا خسارة الكرة ولكن الأمور تحسنت بعد الاستراحة".

وشدد رابيو "الشوط الأول كان مخزيا بالنسبة لنا، لذلك ما فعلناه في الشوط الثاني لم يكن كافيا".

وكان رابيو قد سجل هدف تعادل يوفنتوس أمام لاتسيو قبل أن يخسر فريقه، ورفع لاعب الوسط الفرنسي رصيده إلى ثمانية أهداف في الدوري هذا الموسم.

وأضاف رابيو "إنه أفضل موسم لي وقد تحسنت كثيرا خاصة العامين الماضيين من العمل مع أليجري".

وتابع "أعمل بجد لتسجيل الأهداف، لكني أتحكم أيضا في خط الوسط من الناحية الهجومية والدفاعية".

وكشف رابيو "أحاول دائما تقديم أفضل ما لدي منذ اليوم الأول، لكني أعرف ما هي كرة القدم، إذا سجلت هدفا فالجميع يحبك، وإذا لم تفعل فأنت سيء، وطبيعي أن تحصل على مزيد من الدعم والحب عند تسجيل الأهداف".

وينتهي تعاقد رابيو مع يوفنتوس بنهاية الموسم الجاري ولا تزال الشكوك تدور حول مستقبله.

وأشارت تقارير إيطالية إلى احتمالية رحيل رابيو عن يوفنتوس بنهاية الموسم ما لم يتأهل البيانكونيري إلى دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.

وعن موقفه اختتم رابيو تصريحاته "لا أعرف حتى الآن مصيري، علينا مناقشته مع النادي".

وسجل رابيو هذا الموسم عشرة أهداف في 35 مباراة بمختلف المسابقات مع يوفنتوس هذا الموسم.

وتجمد رصيد يوفنتوس عند 44 نقطة في المركز السابع عقب مرور 29 جولة بعد عقوبة خصم الـ 15 نقطة.

وحال استعاد يوفنتوس الـ 15 نقطة المخصومة سيرتفع رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثاني وبفارق نقطة عن لاتسيو.