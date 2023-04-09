مورينيو يطلق سهامه نحو كاسانو للرد على هجومه

رد جوزيه مورينيو المدير الفني لروما بقوة على هجوم أنطونيو كاسانو لاعب ريال مدريد وروما وإنتر ميلان السابق.

وارتبط اسم جوزيه مورينيو بتدريب ريال مدريد في الفترة الأخيرة لخلافة كارلو أنشيلوتي.

وقال كاسانو وقتها في تصريحات صحفية: ""إذا أراد ريال مدريد مدربا فلن يفكر في مورينيو لمشروعه الجديد".

وأضاف "مورينيو لا يهتم بكرة القدم. إنه لا يحب العمل، ولا يعرف كيف يتواصل أو يتحدث. دعونا لا ننخدع بقصته ".

وجاء رد جوزيه مورينيو قويا، حيث قال: "كل شخص حر في أن يكون لديه ما يفضله أو حتى ينتقد. ولكن عندما يتعلق الأمر بالآخرين مثل أنطونيو كاسانو فإن الأمور مختلفة. إنه يستمتع بوقته فقط، والبقية يعملون بجد".

وأضاف "كاسانو لعب لروما وإنتر وريال مدريد، في مدريد يتذكرونه بسبب معطفه، وفاز مع روما بكأس السوبر دون أن يلعب، ولم يفز مع إنتر بكأس لومباردي حتى".

وتولى مورينيو تدريب روما في الموسم الماضي، ليشرف على قيادة الفريق في 96 مباراة، حقق خلالها 51 انتصارا و19 تعادلا وتلقى 26 هزيمة.

وفاز السبيشيال وان مع روما بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، ويتواجد في المركز الثالث حاليا للدوري الإيطالي، ووصل لربع نهائي الدوري الأوروبي.