مرتضى: أمير يدفع من جيبه للزمالك.. وموعد وصول أوسوريو

الأحد، 09 أبريل 2023 - 11:16

كتب : FilGoal

مرتضى منصور - الزمالك

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك موعد وصول خوان كارلوس أوسوريو لتولي تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال منصور عبر قناة الزمالك: "أرسلنا تذاكر الطيران إلى كارلوس أوسوريو وأي مدرب في العالم التوقيع معه يكون بسبب سمعته وفي النهاية التوفيق يأتي من عند الله وقد اتعاقد مع أفضل مدرب في العالم ولا يوفق وقد تتعاقد مع مدرب آخر ويحصل على جميع البطولات".

وواصل "أوسوريو قد يصل مصر مساء الأحد أو صباح يوم الإثنين وسيستلم مهام عمله مباشرة ونثق في جميع أولاد النادي الذين سيتواجدون في الجهاز الفني".

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وتابع "أشكر حسين ياسر المحمدي الذي نجهز له مكانة راقية في قطاع الناشئين وأيمن طاهر الذي بذل جهده".

وشدد "نحن في أزمة بدأت من قطر ولا أعرف ما حدث هناك ولكنها ستمر في النهاية".

واستمر "أمير لا يحصل على عمولات من الزمالك ولكنه يدفع من جيبه الخاص للزمالك وقد تحمل تكاليف سفر هيرليتش إلى القاهرة قبل أن تفشل الصفقة وأنا تبرعت بـ 30 مليون جنيه للنادي".

وأكمل "أحمد وأمير يريدان الرحيل عن الزمالك ولكنني قلت لهم إننا لن نرحل حتى نعيد النادي إلى مكانته الطبيعية ونحن لا نرحل بتلك الطريقة".

وأضاف "على الرغم من الحجز على النادي والأزمة التي يمر بها إلا أننا نافسنا على البطولات حتى الثانية الأخيرة في جميع الألعاب الجماعية".

وأتم "قلت إن هناك 4 لاعبين لن يتواجدوا مع الفريق في الموسم المقبل ومن الممكن أن يزيد العدد إلى 8 أو 12 حسب تقرير المدير الفني الجديد".

وأعلن خوان كارلوس أوسوريو عبر FilGoal.com، توقيع عقود تدريب نادي الزمالك رسميا. (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com فإن أوسوريو رفض اصطحاب معد بدني في جهازه المعاون مع الزمالك، وسيكتفي بالإسباني بيدرو جوميز كارمونا في معاونته.

وكان FilGoal.com قد علم أن مجلس إدارة الزمالك استقر على تعيين مدحت عبد الهادي في منصب المدرب العام للفريق، بالإضافة إلى كل من عبد الواحد السيد مديرا للكرة، وأحمد مجدي كمدرب مساعد، ومحمد عبد المنصف مدربا لحراس المرمى.

وسيصل المدرب الكولومبي إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة لإنهاء المفاوضات.

وسيتابع المدرب مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي في الجولة 24 من الدوري المصري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن مدة تعاقد المدرب البالغ 61 عاما مع الزمالك ستكون لمدة سنة و4 أشهر.

وسيكون أوسوريو رابع مدرب يقود الزمالك هذا الموسم بعد البرتغالي جوسفالدو فيريرا وأسامة نبيه وأحمد عبد المقصود بشكل مؤقت.

وسبق أن ارتبط اسم أوسوريو بتدريب منتخب مصر في صيف 2022 خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش.

من هو أوسوريو؟

المدرب الكولومبي البالغ 61 عاما لعب لأندية ديبورتيفو بيريرا وأوناس كالداس الكولومبية وإنترناسيونال البرازيلي خلال مسيرته كلاعب وسط.

وبدأ مسيرته التدريبية رفقة مييناريوس الكولومبي في موسم 2006-2007، ثم اتجه للتدريب في أمريكا من بوابة شيكاغو فاير ونيويورك ريد بولز وحصل لقب القسم الشرقي عام 2008 مع الأخير.

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عقب ذلك خاض عدة تجارب بين كولومبيا والمكسيك والبرازيل.

وتوج بلقب الدوري الكولومبي 4 مرات منها 3 بقميص أتليتكو ناسيونال، وحصد أيضا لقبي كأس كولومبيا ولقب كأس السوبر المحلي.

في 2015 تولى تدريب منتخب المكسيك وقاده للتأهل لنهائيات كأس العالم 2018 بل والفوز على ألمانيا بهدف 1-0 والتأهل لثمن نهائي المونديال.

كما حل رابعا في كأس العالم للقارات مع التريكولور.

عقب ذلك قاد منتخب باراجواي واستمر لمباراة واحدة فقط ورحل بالتراضي بين المنتخبين.

وعاد مجددا للتدريب في كولومبيا من بوابتي أتليتكو ناسيونال ثم أمريكا دي كالي لكن دون أن يتوج بألقاب.

تجربته الأخيرة مع دي كالي انتهت في مارس 2022، ولم يتولى تدريب أي فريق منذ ذلك الحين.

الزمالك مرتضى منصور خوان كارلوس أوسوريو
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