اسكواش - انطلاق بطولة بريطانيا المفتوحة بمشاركة 28 مصريا ومصرية

الأحد، 09 أبريل 2023 - 11:14

كتب : محمد سمير

علي فرج - نوران جوهر - اسكواش

تنطلق اليوم الأحد منافسات بطولة بريطانيا المفتوحة لرجال وسيدات الاسكواش.

وتستضيف مدينة بريمنجهام بطولة بريطانيا أحد أعرق البطولات في رياضة الاسكواش حتى يوم 16 أبريل الجاري.

وتشهد البطولة مشاركة 28 مصريا ومصرية بواقع 12 لاعبا و16 لاعبة.

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ويغيب عن البطولة كل من مصطفى عسل المصنف الأول عالميا بسبب عقوبة الإيقاف من منظمة اللاعبين الدوليين.

كما تغيب نور الطيب عن منافسات السيدات بسبب عدم التعافي من الإصابة.

وتنطلق ظهر اليوم الأحد منافسات الدور الأول بينما الدور الرئيسي ينطلق غدا الإثنين.

ويتصدر التصنيف العالمي لرجال الاسكواش، مصطفى عسل ويليه البيروفي دييجو إلياس والإنجليزي محمد الشوربجي والنيوزلاندي بول كول على الترتيب.

أما على مستوى السيدات فيأتي الثلاثي المصري نوران جوهر وهانيا الحمامي ونور الشربيني على الترتيب.

اسكواش علي فرج نوران جوهر
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