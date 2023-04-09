مدرب باريس غاضبا بعد لافتة جماهير نيس: إنهم يلعبون في أوروبا بفضل عملي

الأحد، 09 أبريل 2023 - 11:03

كتب : FilGoal

كريستوف جالتييه - برشلونة

ظهر كريستوفر جالتييه المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان غاضبا رغم فوز فريقه على نيس بهدفين دون مقابل ضمن مباريات الجولة 30 من الدوري الفرنسي.

وسجل ليونيل ميسي وسيرجيو راموس هدفي باريس سان جيرمان ليواصل الفريق صدارته للدوري برصيد 69 نقطة.

ووجهت جماهير نيس رسالة مسيئة في المدرجات لوالدة مدربهم السابق جالتييه، الذي توجه إلى مدرجاتهم بعد المباراة محتفلا بالفوز.

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وقال جالتييه في تصريحات صحفية بعد المباراة: "ذهبت إلى هناك من أجل تحيتهم فقط".

وواصل غاضبا "هل شاهدت الرسالة التي ظهرت في المدرجات؟ هل قرأت؟ أمي تبلغ من العمر 83 عاما، وهي تتعافى من السرطان".

وتابع "العمل الذي قمت به في الموسم الماضي هو سبب تمكن هؤلاء المشجعين من مشاهدة فريقهم في مباريات أوروبا".

واستطرد "مهما كان رأي الناس فهذا هو العمل الذي قمنا به الموسم الماضي إلى جانب ما قام به ديدييه ديجارد هو السبب وراء وجود نيس في أوروبا".

وأنهى جالتييه الموسم الماضي مع نيس في المركز الخامس للدوري ليشارك في دوري المؤتمر الأوروبي الموسم الحالي.

ويستعد نيس لمواجهة بازل في الدور ربع النهائي من دوري المؤتمر.

باريس سان جيرمان نيس الدوري الفرنسي
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