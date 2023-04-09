عمر معوض يحبط عودة نجل فان بيرسي ليتوج شباب الأهلي بكأس زد الدولية أمام فينورد

أحبط عمر سيد معوض عودة فريق شباب فينورد بقيادة شاكيل نجل النجم الهولندي روبن فان بيرسي، في نهائي كأس زد الدولية تحت 17 عاما.

وتوج فريق شباب الأهلي مواليد 2006 بلقب كأس زد الدولية التي أقيمت بمشاركة ستة أندية بينهم رباعي أوروبي.

وحقق الأهلي الفوز على فينورد الهولندي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة النهائية التي أقيمت في نادي زد بالتجمع.

وافتتح محمد تاحا التسجيل لشباب الأهلي في الشوط الأول، قبل أن يتعادل شاكيل فان بيرسي مع نهاية الشوط.

ونجح عمر سيد معوض في تسجيل هدف الفوز والتتويج باللقب من ركلة جزاء في الشوط الثاني.

وكان نادي فيتوريا جيماريش البرتغالي قد حقق المركز السادس، بينما حصد أستون فيلا المركز الخامس.

وتوج شباب زد بالميدالية البرونزية والمركز الثالث بعد التفوق على باناثنايكوس اليوناني في تحديد المركزين الثالث والرابع.

وحصد عمر سيد معوض جائزة هداف البطولة برصيد ثلاثة أهداف من أربع مباريات خاضهم مع الأهلي.

بينما حقق عمر خضر لاعب نادي زد جائزة أفضل لاعب في البطولة.

وشهدت المباراة النهائية حضور العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي مع عدد من أعضاء الإدارة، بجانب حضور نجوم كرة القدم أحمد حسن وعماد متعب ومحمد زيدان وسيد معوض.