أنشيلوتي يكشف تشكيله المحتمل لمواجهة تشيلسي

رفض كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد اعتبار الخسارة أمام فياريال مؤثرة على مواجهة الفريق ضد تشيلسي الإنجليزي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "هذه الخسارة لن تؤثر على ثقتنا بالنسبة لمباراة الأربعاء التي ستكون مختلفة".

وأضاف "لقد عانينا في استعادة الكرة اليوم، وحاولنا استرجاعها في منتصف ملعب الخصم".

وأوضح "الفريق كان جيدا من الناحية البدنية وصنعنا فرصا عديدة. لم نستحق الخسارة ولكننا افتقرنا للتوازن الذي حظينا به في المباريات الماضية".

وتابع "تقدمنا في النتيجة مرتين وكان يجب أن نحافظ على النسق. مستوانا في الدوري انخفض مقارنة بالموسم الماضي".

وواصل "لن نتراخى في الدوري. هناك 10 مباريات متبقية وسنقاتل على كل واحدة منها للحصول على أكبر عدد ممكن من النقاط".

وعن احتجاجه على الحكم قال: "المخالفات المتكررة تعني بطاقة صفراء. احتجاجي كان على عدم إظهاره لبطاقة صفراء بعد 9 مخالفات".

وأخيرا عن مباراة تشيلسي اختتم أنشيلوتي "ربما أستعمل نفس تشكيل كامب نو (كلاسيكو إياب الكأس). اليوم داورت العديد من اللاعبين لأن مباراة برشلونة أخذت منا كثيرا بدنيا وذهنيا".

وبدأ ريال مدريد في هذه المباراة بكل من: تيبو كورتوا - داني كارباخال - إيدر ميليتاو - إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي - توني كروس - لوكا مودريتش - رودريجو - كريم بنزيمة - فينيسيوس جونيور.

وتغلب فياريال على مضيفه ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرين من الدوري الإسباني.

سجل هدفي ريال مدريد باو توريس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 16 وفينيسيوس جونيور في الدقيقة 48.

وسجل للغواصات صامويل تشوكويزي "هدفين" في الدقيقتين 39 و80، وخوسيه لويس موراليس في الدقيقة 70.

وتأتي هذه المباراة بعد سحق ريال مدريد لغريمه برشلونة في إياب نصف نهائي كأس الملك بأربعة أهداف دون رد، ليتأهل للنهائي أمام أوساسونا بمجموع المباراتين 4-1.

الفوز رفع رصيد فياريال إلى 47 نقطة في المركز الخامس مؤقتا، فيما تجمد رصيد ريال مدريد عند 59 نقطة في المركز الثاني.

الفارق بين مدريد حامل اللقب وبين المتصدر برشلونة بات 12 نقطة، قابلة للزيادة إلى 15 إذا فاز برشلونة على جيرونا يوم الإثنين 10 أبريل.