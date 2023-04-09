"ابكِ فابنك لن يولد".. فالفيردي يلكم لاعب فياريال والأخير يفكر بإبلاغ الشرطة

الأحد، 09 أبريل 2023 - 01:53

كتب : FilGoal

فيدي فالفيردي يحتفل بهدف ريال مدريد أمام أوساسونا

شهدت مباراة ريال مدريد وفياريال واقعة مؤسفة بعد نهايتها، جمعت بين فيديريكو فالفيردي وأليكس باينا لاعبي الفريقين على الترتيب.

جاء ذلك في موقف السيارات بعد المباراة، حيث تشاجر الثنائي بالأيدي.

ووفقا لصحيفة ماركا، فإن مشادة كلامية بدأت هذا الشجار، وبالتالي كان فالفيردي ينتظر باينا بعد المباراة.

أخبار متعلقة:
تشوكويزي يحتل سانتياجو بيرنابيو.. فياريال يصعق ريال مدريد بعد زهو الكلاسيكو كورتوا: أول نهائي كأس ملك مع ريال مدريد.. وفالفيردي: وجدنا العديد من المساحات بـ هاتريك بنزيمة.. ريال مدريد يصفع برشلونة برباعية ويتأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا تشافي: الشوط الثاني كان سيئا.. فزنا على مدريد برباعية ولم نتوج ببطولات

وخلال المشادة التالية، فوجئ باينا بلكمة في الوجه من فالفيردي وسط ذهول لاعبي فياريال الذين كانوا يحتفلون بالفوز.

ويفكر باينا باللجوء للشرطة معتمدا على التسجيل الذي يملكه فريقه لما حدث بحسب الصحيفة الإسبانية ذاتها.

وبتواصلها مع دائرة فالفيردي المقربة، أقر مصدر منها بحدوث الواقعة، ولكنه فسرها قائلا: "في مباراة كأس الملك، باينا ركل فيدي وقال له: ابكِ الآن فابنك لن يولد".

وأوضح "ذلك انتهى هناك، ولكن باينا اليوم قال شيئا مشابها أثار غضب فيدي، ولهذا انتظره في موقف السيارات، وأخبره ألا يعبث مع عائلته وحدث ما حدث".

وكانت مينا بونينو زوجة فالفيردي على وشك فقدان جنينها الثاني هذا العام، ولكن مرت الأزمة بسلام.

وتغلب فياريال على مضيفه ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرين من الدوري الإسباني.

سجل هدفي ريال مدريد باو توريس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 16 وفينيسيوس جونيور في الدقيقة 48.

وسجل للغواصات صامويل تشوكويزي "هدفين" في الدقيقتين 39 و80، وخوسيه لويس موراليس في الدقيقة 70.

وتأتي هذه المباراة بعد سحق ريال مدريد لغريمه برشلونة في إياب نصف نهائي كأس الملك بأربعة أهداف دون رد، ليتأهل للنهائي أمام أوساسونا بمجموع المباراتين 4-1.

الفوز رفع رصيد فياريال إلى 47 نقطة في المركز الخامس مؤقتا، فيما تجمد رصيد ريال مدريد عند 59 نقطة في المركز الثاني.

الفارق بين مدريد حامل اللقب وبين المتصدر برشلونة بات 12 نقطة، قابلة للزيادة إلى 15 إذا فاز برشلونة على جيرونا يوم الإثنين 10 أبريل.

ريال مدريد الدوري الإسباني فيديريكو فالفيردي فياريال أليكس باينا
نرشح لكم
أنشيلوتي يكشف تشكيله المحتمل لمواجهة تشيلسي تشوكويزي يحتل سانتياجو بيرنابيو.. فياريال يصعق ريال مدريد بعد زهو الكلاسيكو انتهت في الدوري الإسباني - ريال مدريد (2) - (3) فياريال تشكيل ريال مدريد - 6 تغييرات من أنشيلوتي أمام فياريال سبورت: 3 لاعبين من برشلونة معروضين للبيع مؤتمر أنشيلوتي: لست مضطرا لإثبات أي شيء بعد 1272 مباراة.. وسنقبل على حقبة مختلفة بعد إعلان الرغبة.. برشلونة يجتمع بـ لا ليجا لإعادة ميسي أراوخو: لو تفرغ فينيسيوس للعب فقط فسيكون أفضل
أخر الأخبار
خدمة في الجول - موعد فتح البوابات وأماكن الدخول لمباراة الأهلي وبيراميدز لـ نهائي كأس مصر 32 دقيقة | الكرة المصرية
أنشيلوتي يكشف تشكيله المحتمل لمواجهة تشيلسي 35 دقيقة | الدوري الإسباني
منافس الأهلي - بثلاثية في 15 دقيقة.. الرجاء يخسر أمام الفتح الرباطي 45 دقيقة | الكرة الإفريقية
أول مرة للفريقين.. وائل فرحان حكما لمباراة الزمالك والبنك الأهلي وعودة الفيديو 45 دقيقة | الدوري المصري
"ابكِ فابنك لن يولد".. فالفيردي يلكم لاعب فياريال والأخير يفكر بإبلاغ الشرطة 48 دقيقة | الدوري الإسباني
نبؤة بوتر الناقصة.. حين أساء ملاك تشيلسي الاستماع إلى علي ماهر ساعة | تقرير في الجول
أشرف صبحي: استضافة مونديال الناشئين ليس من اهتمامات مصر.. وتقنية الفيديو تحقق العدالة ساعة | الكرة المصرية
كرة سلة - الاتحاد ينتصر على سموحة مجددا ويقترب من نهائي دوري السوبر ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت إفريقيا - تفاصيل قرعة مسابقتي دوري الأبطال والكونفدرالية كاملة 2 الأهلي يعلن عقوبة مالية كبيرة على أحمد عبد القادر 3 الزمالك يعلن تجميد 4 لاعبين وخصم مستحقات عقب الخسارة من المصري 4 مدرب الزمالك - خوان كارلوس أوسوريو.. "المهووس" الذي تعلم من السير أليكس فيرجسون