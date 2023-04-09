أشرف صبحي: استضافة مونديال الناشئين ليس من اهتمامات مصر.. وتقنية الفيديو تحقق العدالة

كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن عدم اهتمام مصر باستضافة بطولة كأس العالم للناشئين 2023.

وقال صبحي عبر قناة صدى البلد: "ليس من اهتمامات مصر في الفترة الحالية استضافة البطولة والتفكير في استضافة كأس العالم سيكون بعد مونديال 2030، وبداية من أولمبياد 2036".

وأضاف "اتحاد الكرة الحالي منتخب حتى 2024 ونعمل معا على تحقيق الأهداف وهي التأهل لكأس العالم 2026 والظهور بشكل جيد".

وأكمل "يجب أن يكون هناك منهج يسير عليه اتحاد الكرة ويتم إعلانه للرأي العام وأن يتقبل مجلس الاتحاد النقد في بعض الحالات".

وواصل "أي قرار تتخذه وزارة الرياضية تجاه الأندية يكون بشكل تراكمي".

وشدد "لن نعود إلى الخلف مرة أخرى وتقنية الفيديو أصبحت جزءا كبيرا من العدل والعدالة في كرة القدم".

وأشار "هذه مسؤولية من يدير الدوري المصري وهما اتحاد الكرة ورابطة الأندية".

وفسر "ضيق الوقت سبب عدم استقدام طاقم تحكيم أجنبي لمباراة نهائي الكأس بين الأهلي وبيراميدز وفقا لما أعلنته لجنة الحكام واتحاد الكرة".

وعن بيان بيراميدز بسحب استثمارات النادي في مصر قال: "نرحب بالاستثمار الرياضي في مصر ونوفر المناخ الجيد، مصر بلد كبير وبها استثمارات داخلية ضخمة ونحن نحاول المساعدة ونرفض التلويح بأي شيء آخر".

وأتم تصريحاته "ضاعفنا عدد ميداليات مصر في أولمبياد طوكيو، وهدفنا الوصول إلى 10 ميداليات في أولمبياد باريس وزيادة الرقم في أولمبياد 2028".