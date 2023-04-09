كرة سلة - الاتحاد ينتصر على سموحة مجددا ويقترب من نهائي دوري السوبر

الأحد، 09 أبريل 2023 - 01:00

كتب : FilGoal

أنس أسامة - الاتحاد

حقق الاتحاد انتصاره الثاني على سموحة في ثاني مواجهات نصف نهائي دوري السوبر لـ كرة السلة بنتيجة 108-79.

وتغلب الاتحاد على سموحة بنتيجة 97-54 في أولى مباريات سلسلة نصف النهائي.

وتقام سلسلة نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة بنظام Best of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يتأهل إلى النهائي.

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وانتهى الربع الأول بفارق نقطة واحدة لصالح زعيم الثغر بنتيجة 21-20.

وفي الربع الثاني وسّع الأخضر الفارق لتصبح النتيجة 42-31.

وهو ما حدث في الربع الثالث الذي انتهى بنتيجة 69-54.

وانتهت المباراة بفوز الاتحاد بنتيجة 108-79.

وتستضيف صالة برج العرب مباريات نصف النهائي بالكامل والتي تستمر إلى الخميس 13 أبريل حال الوصول لمواجهة فاصلة.

وسمح الاتحاد المصري لكرة السلة بحضور ألف مشجع لمباريات نصف النهائي بواقع 500 تذكرة لكل فريق.

ويأتي موعد مباريات الاتحاد ضد سموحة في سلسلة نصف النهائي كالآتي:

الإثنين 10 أبريل: سموحة × الاتحاد (9:00 مساء)

الأربعاء 12 أبريل (حال الحاجة إليها) سموحة × الاتحاد (11:00 مساء)

الخميس 13 أبريل (حال الحاجة إليها) الاتحاد × سموحة (11:00 مساء)

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