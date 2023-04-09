غزل المحلة يحدد مدة غياب حميد ماو

الأحد، 09 أبريل 2023 - 00:29

كتب : رضا السنباطي

حميد ماو لاعب غزل المحلة

أعلن نادي غزل المحلة تفاصيل إصابة التنزاني حميد ماو ومدة غيابه.

ويستضيف غزل المحلة على ملعبه نظيره فيوتشر ضمن مباريات الجولة 25 من الدوري المصري يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً.

ويخضع لاعب الوسط لبرنامج علاجي لمدة 15 يوم عقب الإصابة بمزق في العضلة الضامة تحت أشراف طبيب الفريق خالد الجميزى.

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وهو ما يعني أن اللاعب سيغيب عن مواجهتي فيوتشر وفاركو في الدوري المصري.

وخاض ماو الموسم الجاري 19 مباراة في الدوري المصري دون أن يسجل أو يصنع.

وارتدى الدولي التنزاني قميص زعيم الفلاحين في 51 مباراة بجميع المسابقات سجل خلالها هدفين.

وسبق أن ارتدى ماو قميص فرق بتروجت وإنبي والإنتاج الحربي في الدوري المصري.

ويحتل غزل المحلة المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة جمعهم خلال 23 مباراة.

حميد ماو غزل المحلة الدوري المصري
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