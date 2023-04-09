مران الأهلي - محاضرة من كولر بالفيديو استعدادا لمواجهة بيراميدز

الأحد، 09 أبريل 2023 - 00:03

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته مساء السبت على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة بيراميدز المقرر لها مساء بعد غد الإثنين على استاد القاهرة في نهائي بطولة كأس مصر.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة بالفيديو مع اللاعبين للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية، وخاض الفريق فقرة بدنية، قبل تنفيذ الجزء الخططي في تدريبات الكرة.

وأدى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

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وخاض الفريق مرانه اليوم بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق أمس للتخلص من حالة الإجهاد بسبب توالي المباريات ما بين المحلية والإفريقية.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على غزل المحلة بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتأهل الأهلي لنهائي كأس مصر الموسم الماضي 2021-2022 بعد الفوز على سموحة، بينما وصل بيراميدز للنهائي بالتغلب على الزمالك.

الأهلي بيراميدز كأس مصر
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