قائمة البنك الأهلي - غياب ثنائي حراسة المرمى ضد الزمالك.. وباسم مرسي يقود الهجوم

يغيب ثنائي حراسة مرمى البنك الأهلي محمد أبو جبل ومحمود الزنفلي عن قائمة الفريق في مواجهة الزمالك لحساب الجولة 24 من الدوري المصري.

وأعلن نيكوديموس بابافسيلو قائمة الفريق لمواجهة الأبيض على استاد القاهرة.

وسيغيب أبو جبل بسبب تراكم البطاقات الصفراء والزنفلي للإصابة.

ويغيب أيضا التونسي فراس بن عيفية بسبب تراكم البطاقات والإيفواري رزاق سيسيه بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة البنك الأهلي:

حراسة المرمى: أحمد صبحي – عبد الرحمن حامد.

الدفاع: أحمد ياسين – محمود الجزار – سعيدو سيمبوري – عاصم صلاح – أسامة إبراهيم – إسحاقو يعقوبو.

الوسط: محمد فتحي – محمد بسيوني – حمدي علاء – محمود سيد – محمد هلال – إسلام جابر – أحمد ياسر – موسى دياوارا – كريم بامبو.

الهجوم: محمود قاعود – باسم مرسي – أسامة فيصل.

وانتصر الزمالك في لقاء الدور الأول بهدف دون رد سجله يوسف أسامة نبيه.

وفي دور الـ 16 من كأس الرابطة انتصر البنك الأهلي بنتيجة 3-0.

الزمالك يحتل المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة، ويأتي البنك الأهلي في المركز الـ16 برصيد 17 نقطة.