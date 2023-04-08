5 استبعادات فنية.. في الجول يكشف أسباب غياب ثماني الزمالك

السبت، 08 أبريل 2023 - 23:28

كتب : إبراهيم رمضان

عمر جابر - محمد أشرف روقا - الزمالك

يغيب 8 لاعبين عن قائمة الزمالك لمواجهة البنك الأهلي في الدوري المصري الممتاز.

وعلم FilGoal.com بأسباب غياب اللاعبين الثمانية.

المدافع محمود شبانة يعاني من كدمة خفيفة في الركبة تعرض لها في مباراة المصري، وخضع لأشعة وبرنامج تأهيلي.

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أما الظهير عبد الله جمعة فيغيب بسبب الإصابة التي لحقت به في العضلة الخلفية خلال المباراة الأخيرة أمام المصري ويواصل عملية التأهيل.

كذلك الظهير محمد عبد الشافي يغيب لمواصلة برنامجه التأهيلي بسبب إصابة بالركبة.

أما الخماسي محمد طارق ومصطفى الزناري ومحمد أشرف روقا وعمر جابر وسامسون أكينيولا، فيغيبون جميعا لأسباب فنية.

وعاد أحمد فتوح وسيف الدين الجزيري للظهور من جديد في قائمة الزمالك في الدوري أمام البنك الأهلي بعد الغياب أمام المصري.

وجاءت قائمة الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - أحمد فتوح - حاتم محمد.

خط الوسط: نبيل عماد - عمرو السيسي - سيف جعفر - سيد عبد الله - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد بلحاج - مصطفى شلبي - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: ناصر منسي - سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة.

الزمالك يحتل المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة، ويأتي البنك الأهلي في المركز الـ16 برصيد 17 نقطة.

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