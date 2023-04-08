تشوكويزي يحتل سانتياجو بيرنابيو.. فياريال يصعق ريال مدريد بعد زهو الكلاسيكو

السبت، 08 أبريل 2023 - 23:15

كتب : FilGoal

صامويل تشوكويزي ضد ريال مدريد

سجل هدفي ريال مدريد باو توريس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 16 وفينيسيوس جونيور في الدقيقة 48.

وسجل للغواصات صامويل تشوكويزي "هدفين" في الدقيقتين 39 و80، وخوسيه لويس موراليس في الدقيقة 70.

وتأتي هذه المباراة بعد سحق ريال مدريد لغريمه برشلونة في إياب نصف نهائي كأس الملك بأربعة أهداف دون رد، ليتأهل للنهائي أمام أوساسونا بمجموع المباراتين 4-1.

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النيران الصديقة

حاول فينيسيوس جونيور في الدقيقة 13 بتسديدة مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 16 أتى الهدف الأول بعد عرضية من ماركو أسينسيو اصطدم بقدم المدافع باو توريس وسكنت مرماه عن طريق الخطأ.

وحاول أليكس باينا معادلة النتيجة في الدقيقة 28 بتسديدة من خارج المنطقة تصدى لها الحارس تيبو كورتوا.

وفي الدقيقة 39 أدرك صامويل تشوكويزي التعادل بعد مراوغة رائعة لناتشو فيرنانديز وتسديدة سكنت المرمى على يمين كورتوا.

عودة سريعة ولكن

حل إيدر ميليتاو بدلا من دافيد ألابا مع بداية الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 48 سجل فينيسيوس جونيور هدف التقدم بعد اختراق فردي رائع

وكاد فيني أن يسجل الثالث بعد تمريرة من كريم بنزيمة ولكنها مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 58 تعادل فياريال بهدف عيسى ماندي، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وحل فيديريكو فالفيردي بدلا من بنزيمة في الدقيقة 59.

الفيديو

تعادل فياريال في الدقيقة 70 بهدف خوسيه لويس موراليس الرابع في شباك ريال مدريد عموما، ولكن رُفعت الراية لتبدأ المراجعة التي أقرته.

وأتى لوكا مودريتش وإدواردو كامافينجا بدلا من داني سيبايوس وأوريليان تشواميني في الدقيقة 72.

وفي الدقيقة 80 تقدم صامويل تشوكويزي بتسديدة رائعة من خارج المنطقة.

وتحصل ريال مدريد على ركلة جزاء بلمسة يد على عيسى ماندي، ولكن مراجعة الفيديو ألغت القرار.

الفوز رفع رصيد فياريال إلى 47 نقطة في المركز الخامس مؤقتا، فيما تجمد رصيد ريال مدريد عند 59 نقطة في المركز الثاني.

الفارق بين مدريد حامل اللقب وبين المتصدر برشلونة بات 12 نقطة، قابلة للزيادة إلى 15 إذا فاز برشلونة على جيرونا يوم الإثنين 10 أبريل.

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