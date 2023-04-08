قائمة الزمالك - عودة فتوح والجزيري ونبيل عماد أمام البنك الأهلي.. وغياب عمر جابر

السبت، 08 أبريل 2023 - 23:13

كتب : أحمد شوقي صلاح

أحمد فتوح - الزمالك - طلائع الجيش

عاد أحمد فتوح وسيف الدين الجزيري للظهور من جديد في قائمة الزمالك في الدوري أمام البنك الأهلي بعد الغياب أمام المصري.

ويلعب الزمالك ضد البنك الأهلي غدا الأحد في استاد القاهرة، في المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة 24 من الدوري المصري.

كما عاد نبيل عماد لاعب خط الوسط بعد الغياب أمام المصري.

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وخرج من القائمة عمر جابر وعبد الله جمعة ومحمد شبانة ومصطفى الزناري ومحمد طارق ومحمد أشرف ومحمد عبد الشافي.

ويقود الزمالك فنيا في هذه المباراة مدحت عبد الهادي المدرب المؤقت للفريق.

وجاءت قائمة الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - أحمد فتوح - حاتم محمد.

خط الوسط: نبيل عماد - عمرو السيسي - سيف جعفر - سيد عبد الله - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد بلحاج - مصطفى شلبي - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: ناصر منسي - سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة.

الزمالك يحتل المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة، ويأتي البنك الأهلي في المركز الـ16 برصيد 17 نقطة.

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