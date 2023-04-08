كرة سلة – الأهلي ينتصر على الزمالك في ثاني مواجهات نصف نهائي الدوري

السبت، 08 أبريل 2023 - 23:07

كتب : FilGoal

عمرو زهران - كرة سلة الأهلي ضد الزمالك

انتصر الأهلي على الزمالك في ثاني مواجهات نصف نهائي دوري السوبر المصري لـ كرة السلة بنتيجة 79-48.

وحقق الأهلي فوزه الثاني على التوالي في المباراة التي أقيمت على صالة برج العرب بالإسكندرية.

وتفوق الأهلي بنتيجة 71-62 في الجولة الأولى لنصف النهائي.

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ويقام نصف النهائي بنظام Best of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يتأهل إلى النهائي.

وبذلك يحتاج الأهلي لفوز واحد في المباريات المقبلة لحسم التأهل، بينما يحتاج الأبيض للفوز في المباراتين المقبلتين للإبقاء على حظوظه في التأهل من خلال لقاء فاصل.

وستقام المباراة الثالثة يوم الإثنين 10 أبريل في الحادية عشر مساءً.

وصف المباراة

تقدم الزمالك في البداية لكن مع الوصول للدقيقة الرابعة تعادل الفريقان بنتيجة 4-4.

سرعان ما وسع الأهلي الفارق بنتيجة 13-4.

ظل الأهلي متقدما ووسع الفارق وانتهى الربع الأول بنتيجة 22-9.

في الربع الثاني عمل الأهلي على توسيع الفارق وهو ما حدث رغم محاولات الأبيض تقليص النتيجة.

فانتهى الربع الثاني بفارق 20 نقطة بنتيجة 44-24 لصالح الأهلي.

الربع الثالث عزز الأهلي من تفوقه فانتهى بنتيجة 62-36.

وبنفس الأمور سارت الأوضاع في الربع الرابع إذ وسّع الأهلي الفارق لينتهي اللقاء بنتيجة 79-48.

وتأتي المباريات المتبقية كالآتي:

الإثنين 10 أبريل: الزمالك × الأهلي (11:00 مساء)

الأربعاء 12 أبريل (حال الحاجة إليها): الزمالك × الأهلي (9:00 مساء)

الخميس 13 أبريل (حال الحاجة إليها) :الأهلي × الزمالك (9:00 مساء)

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