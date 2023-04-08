ميسي الأكثر تهديفا مع الأندية الأوروبية.. باريس يهزم نيس وراموس يسجل في ظهوره الـ50

السبت، 08 أبريل 2023 - 22:59

كتب : FilGoal

ميسي

أصبح ليونيل ميسي أكثر لاعب تسجيلا للأهداف مع الأندية الأوروبية وذلك بعدما سجل هدفا لفريقه باريس سان جيرمان في شباك نيس.

ليونيل ميسي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وتغلب باريس سان جيرمان على نيس بثنائية دون رد في الجولة 30 من الدوري الفرنسي.

ورفع باريس رصيده إلى النقطة 69 في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي، بفارق 6 نقاط عن لانس صاحب المركز الثاني.

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وتجمد رصيد نيس عند النقطة 45 في المركز الثامن.

ثنائية فوز باريس سان جيرمان سجلها كل من ميسي وسيرجيو راموس.

ووصل ميسي إلى الهدف رقم 702 له مع الأندية الأوروبية خلال 841 مباراة.

متخطيا كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي الحالي ومنتخب البرتغال برصيد 701 هدفا.

أما سيرجيو راموس نجح في التسجيل خلال ظهوره رقم 50 بقميص باريس سان جيرمان.

وانضم راموس لصفوف باريس سان جيرمان بداية الموسم الماضي بعد نهاية تعاقده مع ريال مدريد الإسباني.

ليونيل ميسي باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي سيرجيو راموس
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