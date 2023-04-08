لا فوز في الأولمبيكو.. كعب لويس ألبرتو ينصر لاتسيو على يوفنتوس

انتصر لاتسيو على يوفنتوس بنتيجة 2-1 في ختام الجولة 29 من الدوري الإيطالي.

سجل هدفا لاتسيو: سيرجي ملينيكوفيتش سافيتش وماتيا زاكاني، فيما سجل أدريان رابيو هدف يوفنتوس.

وفشل يوفنتوس في تحقيق الفوز على ملعب الأولمبيكو هذا الموسم بالدوري الإيطالي، خسر من روما 1-0 ومن لاتسيو 2-1.

وصنع لويس ألبرتو هدفا رائعا بالكعب مساهما في تسجيل هدف النسور.

“يقولون دائماً انتبه من الرجل الثاني” تمريرة «بالكعب» من لويس ألبيرتو إلى زاكاني الذي يودعها بكل جمال في المرمى لاتسيو يتقدم بالهدف الثاني..#لاتسيو_يوفنتوس#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/P2R9llLUaY — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 8, 2023

ويحتل لاتسيو المركز الثاني برصيد 58 نقطة بفارق 5 نقاط عن روما الثالث.

فيما توقف رصيد يوفنتوس عند 44 نقطة في المركز السابع.

التشكيل

قاد تشيرو إيموبيلي هجوم لاتسيو ومن جانبه كل من فيليبي أندرسون وماتيا زاكاني.

في المقابل قاد دوشان فلاهوفيتش ومن خلفه أنخيل دي ماريا هجوم يوفنتوس.

في مباراة مثيرة.. لاتسيو يفوز على يوفنتوس بهدفين مقابل هدف نسور العاصمة يعززون مركزهم الثاني برصيد 58 نقطة فيما يحتل اليوفي المركز السابع برصيد 44 نقطة شاهد أهداف المباراة..#لاتسيو_يوفنتوس#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/e3TmAi9C4V — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 8, 2023

وصف المباراة

الاختبار الأول في اللقاء جاء بتسديدة قوية من لويس ألبرتو تصدى لها تشيزيي بثبات في الدقيقة الخامسة.

ظل لاتسيو مستحوذا ومسيطرا على الكرة بحثا عن الهدف.

في الدقيقة 29 تألق تشيزيني ومنع تسديدة من إيموبيلي من الجهة اليمنى من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 37 جاء هدف اللقاء الأول، عرضية من زاكاني وصلت إلى سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش الذي تسلم الكرة وسدد كرة على يسار الحارس البولندي.

لاعبو يوفنتوس اعترضوا على صحة الهدف بداعي وجود دفعة من لاعب الوسط الصربي لـ أليكس ساندرو قبل تسجيل الهدف، لكن الحكم وتقنية الفيديو أيدت صحة الهدف.

رد يوفنتوس لم ينتظر سوى 5 دقائق، ركنية ورأسية من بريمير أبعدها الحارس لكن الفرنسي أدريان رابيو تابعها على مرتين وأسكن الكرة في الشباك منهيا الشوط الأول بالتعادل.

في الدقيقة 53 من الشوط الثاني توغل فيليبي أندرسون من الجهة اليمنى ومرر عرضية أرضية لـ لويس ألبرتو الذي لمس الكرة بالكعب ممررا الكرة لزاكاني الذي سدد كرة أرضية سكنت الشباك.

بعد 5 دقائق سجل زاكاني هدف لاتسيو الثالث بعد عرضية من سافيتش لكن الحكم ألغي الهدف بداعي التسلل.

ورفض فلاهوفيتش أن يسجل هدف التعادل برأسية مرت أعلى العارضة في الدقيقة 62.

وقبل 6 دقائق من نهاية اللقاء مرت تسديدة نيكولو فاجيولي أعلى العارضة.

اللقاء انتهى بفوز لاتسيو والتمسك بالمركز الثاني خلف نابولي المتصدر.