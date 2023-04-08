البطولة العربية - ثالث المتأهلين للدور الثاني.. الوحدة الإماراتي ينتصر على البرج اللبناني

تأهل الوحدة الإماراتي إلى الدور الثاني من البطولة العربية 2023 والتي تحمل اسم كأس الملك سلمان للأندية بعد الفوز على البرج اللبناني بنتيجة 1-0 إيابا على ملعب آل نهيان.

وسبق أن فاز الوحدة على نفس الملعب ذهابا بنتيجة 3-0.

وبات الوحدة الإماراتي ثالث المتأهلين للدور الثاني من البطولة بعد الكويت الكويت والمحرق البحريني.

وستقام مباريات الدوري الثاني بين مايو ويونيو المقبلين.

وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع عن طريق البرازيلي آلان بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء.

الوحدة الإماراتي يتأهل للدور التمهيدي الثاني من بطولة كأس الملك سلمان للأندية بفوزه على البرج اللبناني ذهابا 3-0 وإيابا 1-0 هدف آلان : pic.twitter.com/dCD4Xpwa2l — الشارقة الرياضية (@SharjahSportsTV) April 8, 2023

وسبق أن تفوق الوحدة بثلاثية في الذهاب على نفس الملعب.

فسجل ثلاثية الفريق الإماراتي: علاء زهير وماتيوس بيريرا وجواو بيدرو.

وسيلتقي الوحدة مع الفائز من لقاء الجيش الملكي المغربي والاتحاد الليبي.

وتفوق الجيش الملكي المغربي ذهابا بنتيجة 4-1 قبل لقاء الإياب في ليبيا يوم 12 أبريل الجاري.

وسيتأهل الفائز من لقاء الوحدة في الدور الثاني إلى المجموعة الرابعة حيث يتواجد شباب بلوزداد الجزائري والرجاء المغربي، فيما لم يتحدد صاحب البطاقة الرابعة بعد.