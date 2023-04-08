البطولة العربية - ثالث المتأهلين للدور الثاني.. الوحدة الإماراتي ينتصر على البرج اللبناني

السبت، 08 أبريل 2023 - 22:25

كتب : FilGoal

آلان يحتفل بهدفه في شباك البرج اللبناني

تأهل الوحدة الإماراتي إلى الدور الثاني من البطولة العربية 2023 والتي تحمل اسم كأس الملك سلمان للأندية بعد الفوز على البرج اللبناني بنتيجة 1-0 إيابا على ملعب آل نهيان.

وسبق أن فاز الوحدة على نفس الملعب ذهابا بنتيجة 3-0.

وبات الوحدة الإماراتي ثالث المتأهلين للدور الثاني من البطولة بعد الكويت الكويت والمحرق البحريني.

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وستقام مباريات الدوري الثاني بين مايو ويونيو المقبلين.

وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع عن طريق البرازيلي آلان بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء.

وسبق أن تفوق الوحدة بثلاثية في الذهاب على نفس الملعب.

فسجل ثلاثية الفريق الإماراتي: علاء زهير وماتيوس بيريرا وجواو بيدرو.

وسيلتقي الوحدة مع الفائز من لقاء الجيش الملكي المغربي والاتحاد الليبي.

وتفوق الجيش الملكي المغربي ذهابا بنتيجة 4-1 قبل لقاء الإياب في ليبيا يوم 12 أبريل الجاري.

وسيتأهل الفائز من لقاء الوحدة في الدور الثاني إلى المجموعة الرابعة حيث يتواجد شباب بلوزداد الجزائري والرجاء المغربي، فيما لم يتحدد صاحب البطاقة الرابعة بعد.

البرج اللبناني البطولة العربية الوحدة الإماراتي
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