أشرف صبحي: العلاقات المصرية السودانية تاريخية ولا يمكن التأثير عليها

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على حرص الدولة المصرية على الحفاظ على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين المصري والسوداني.

وأشار أشرف صبحي، إلي أن هناك توافق دائم فى الرؤي المشتركة وما يرتبط بذلك من تنفيذه للعديد من المشروعات المشتركة فى مختلف المجالات وخاصة الشبابية والرياضية ومنها برامج التبادل الشبابي وحرص وزارة الشباب والرياضة المصرية على تمكين الجالية السودانية فى مصر من الاشتراك والاستفادة من المشروعات القومية التى تنفذها الوزارة على مدار العام للنشء والشباب وذلك فى ضوء رؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتى كان آخرها إعلان فخامته لعام 2023 عاماً للشباب العربي يتم خلالها تنفيذ المشروعات بمشاركة مكثفة من مختلف الدول العربية.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفى الذى جمع بين الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والسيدة هزار عبد الرسول العجب، وزيرة الشباب والرياضة بجمهورية السودان، وذلك فى ضوء التنسيق الدائم والمستمر بين الوزارتين المصرية والسودانية للتنسيق فى شأن تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج المشتركة فى مختلف مجالات الشباب والرياضة.

وأضاف أشرف صبحي أنه من المقرر أن يقوم بزيارة قريبا لدولة السودان ولقاء وزيرة الشباب والرياضة للتباحث حول مختلف الأنشطة المشتركة إضافة إلى المشروع القومي الذى يتم تنفيذه تحت رعاية السيد الرئيس تحت عنوان منحة ناصر للقيادة الدولية ويشارك فيها الشباب السوداني.

ومن جانبها أكدت وزيرة الشباب والرياضة السودانية على حرص الدولة السودانية حكومة وشعباً على توثيق العلاقات مع الدولة والشعب المصرى بشكل مستمر والاستفادة من الخبرات المشتركة والعمل تحت مظلة العلاقات التاريخية التى تجمع بين البلدين حكومة وشعباً أخذا بعين الاعتبار أن مصر والسودان يجمعهم الكثير من الأواصر والروابط القوية والتى تؤكد على مدار الأزمنة المتعاقبة أننا دولة واحدة وشعباً واحداً ولا يمكن التأثير على تلك الأواصر والعلاقات المشتركة.

مشيرة أن حريصة على زيارة مصر وكثيراً ما جهت الشكر لوزارة الشباب والرياضة المصرية على حسن الاستقبال والضيافة والتى كان آخرها خلال شهر مايو الماضى للمشاركة فى اجتماعات مجلس الوزارء العرب والمكتب التنفيذى وكذلك استضافة مصر لملتقى العاملين بوزارات الشباب والرياضة العربية.