مورينيو: روما في المركز الثالث؟ هل أنت متأكد.. نحن في إيطاليا
السبت، 08 أبريل 2023 - 22:14
كتب : FilGoal
تحدث جوزيه مورينيو المدير الفني لـ روما الإيطالي عن ارتقاء فريقه للمركز الثالث في سلم ترتيب الدوري الإيطالي.
وانتصر روما على تورينو في الجولة 29 من الدوري بهدف دون رد سجله باولو ديبالا.
وقال مورينيو لشبكة "دازن": "تفوز بالمباريات عندما تسجل هدف واحد أكثر من خصمك".
وأوضح "لا يهم 1-0 أو 5-4، لا فارق، من يسجل هدف أكثر يفوز باللقاء، والهدف في الرياضة هو الفوز".
وأكمل "الهدف يظل دائما كما هو، أن نفوز بجودة وأن نحاول إخفاء نقاط ضعفنا".
وعن احتلال روما المركز الثالث أجاب مستهجنا: "هل أنت متأكد من أن يوفنتوس لا يمتلك 59 نقطة؟ سيضعنا هذا في المركز الرابع، نحن في إيطاليا".
وارتفع رصيد روما لـ 53 نقطة بفارق نقطتين عن لاتسيو الثاني الذي يواجه يوفنتوس في الوقت الحالي.
ويحتل يوفنتوس المركز السابع برصيد 44 نقطة بعد خصم 15 نقطة من رصيده بسبب المخالفات المالية.
وفي حال استعاد يوفنتوس نقاطه المخصومة سيصبح في المركز الثاني بسلم ترتيب الدوري الإيطالي.
وينتظر يوفنتوس يوم 19 أبريل الجاري لمعرفة الحكم النهائي بشكل خصم النقاط بعدما تقدم باستئناف ضد قرار المدعي العام.