بيان - الأهلي يرفع ملف أحداث مباراة الهلال إلى مؤسسات الدولة والاتحاد الإفريقي

السبت، 08 أبريل 2023 - 21:33

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - بيان رسمي

أصدر النادي الأهلي بيانا رسميا أعلن خلاله تصعيد الموقف تجاه نادي الهلال السوادني على خلفية الأحداث التي درات حول مباراة الفريقين في دوري أبطال إفريقيا.

وجاء بيان الأهلي كالآتي:

"النادي الأهلي وهو يضع المصلحة العُليا للوطن أولًا، وحرصًا منه على العلاقات التاريخية الوطيدة بين الشعبين الشقيقين المصري والسوداني، وتناول بعض وسائل الإعلام لمعلومات غير صحيحة، عقب مباراة الأهلي والهلال مساء السبت الماضي في ختام دور المجموعات بدوري الأبطال؛ قام النادي برفع الأمر كاملًا إلى مؤسسات الدولة المعنية، وأرسل خطابًا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم أوضح فيه كل الحقائق".

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العامري فاروق: الأهلي يدرس ملف ما يحدث من الهلال السوداني.. سيكون لنا رد فعل ولن نسكت

وكشف العامري فاروق نائب رئيس الأهلي في وقت سابق عن أن النادي الأحمر يدرس حاليا الملف الخاص بما يحدث من جانب الهلال السوداني خلال الفترة الماضية وأثناء مواجهة الفريقين في دوري أبطال إفريقيا.

وقال العامري فاروق عبر إذاعة الشباب والرياضة: "حدثت مجموعة من المواقف للأهلي في السودان غير إيجابية بداية من طريقة استقبال الفريق هناك وهجوم الجماهير والاعتداء على بعض لاعبي الأهلي عقب المباراة، وهذه ليست العلاقة بين مصر والسودان أو الأهلي والهلال".

وأضاف "صفحات الهلال قبل المباراة كانت تقول أشياء غريبة وتخاطب الأندية في مصر وتخطط لوقوع فتنة وهذا الملف بالكامل بعيد تماما عن الرياضة وانتقل إلى الجانب السياسي".

وواصل "هناك أشياء يجب على مسؤولي الهلال السوداني أن يدركوها، لأنهم اصطحبوا بعض الأطفال وأرادوا جلوسهم في المقصورة الرئيسية وهذا بعيد تماما عن بروتوكول المباريات لأن الشخصيات الهامة فقط هي من تجلس في المقصورة الرئيسية".

وأكد "الأهلي يدرس ملف ما يحدث من الهلال السوداني بشكل جيد جدا خلال الفترة الحالية وسيكون لنا رد فعل ولن نسكت على ما يحدث".

وتأهل الأهلي إلى دور الـ8 من دوري أبطال إفريقيا لموسم 2022-2023 بعد الفوز في الجولة الأخيرة من دور المجموعات على الهلال السوداني بثلاثية دون رد.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا الهلال السوداني
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