انتهت كرة سلة - الأهلي (79) (48) الزمالك.. فوز أحمر في اللقاء الثاني

السبت، 08 أبريل 2023 - 20:59

كتب : FilGoal

إيهاب أمين - كرة سلة الأهلي ضد الزمالك

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي والزمالك في ثاني مباريات سلسلة نصف نهائي دوري السوبر لـ كرة السلة.

وتقام المباراة على صالة برج العرب.

وتغلب الأهلي على الزمالك بنتيجة 71-62 في الجولة الأولى لنصف النهائي.

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ويقام نصف النهائي بنظام Best of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يتأهل إلى النهائي.

المباراة مذاعة على أون تايم سبورتس 2.

بإمكانكم أيضا مشاهدة اللقاء عبر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة السلة، من هنـــــــــــــــــــا.

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انتهت.. الأهلي (79)-(48) الزمالك

ق 3: 74-43 للأهلي

بداية الربع الرابع

نهاية الربع الثالث بتفوق الأهلي 62-36

ق 1: 62 للأهلي مقابل 34 للزمالك

ق 6: الأهلي متفوق بنتيجة 53-28

بداية الربع الثالث

نهاية الربع الثاني بتقدم الأهلي 44-24

ق 3: الأهلي يواصل تفوقه بنتيجة 33-19

ق 6: الأهلي متفوق بنتيجة 26-12

بداية الربع الثاني

نهاية الربع الأول بتقدم الأهلي 22-9

ق 1: الأهلي متقدم بنتيجة 17-7

ق 5: الأهلي يوسع الفارق بنتيجة 13-4

ق 6: التعادل 4-4 بين الفريقين

بداية اللقاء

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