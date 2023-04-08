انتهت في الدوري الإسباني - ريال مدريد (2) - (3) فياريال
السبت، 08 أبريل 2023 - 20:56
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ريال مدريد ضد فياريال ضمن منافسات الأسبوع الـ 28 من الدوري الإسباني.
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ق 84 مراجعة التقنية تلغي الركلة.. اللعب يعود
ق 82 ركلة جزااااء.. لمسة يد على عيسى ماندي
ق 80 جووووول صامويل تشوكويزي يسجل الثالث بتسديدة رائعة من خارج المنطقة.. 3-2
ق 71 جووووول لا تسلل. خوسيه لويس موراليس بالتخصص يسجل التعادل والفيديو يقر الهدف
ق 70 جوووول لفياريال ولكن الراية.. المراجعة قائمة بالفيديو
ق 48 جوووول فينيسيوس جونيور يسجل الثاني بعد اختراق فردي رائع
استراحة
ق 39 جووووول التعادل من صامويل تشوكويزي.. مراوغة رائعة من تشوكويزي لناتشو فيرنانديز وتسديدة على يمين كورتوا
ق 16 جوووول أسينسيو يحاول لعب الكرة بالعرض فتصطدم بالمدافع باو توريس وتسكن الشباك
بداية المباراة