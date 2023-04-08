انتهت في الدوري الإسباني - ريال مدريد (2) - (3) فياريال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ريال مدريد ضد فياريال ضمن منافسات الأسبوع الـ 28 من الدوري الإسباني.

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ق 84 مراجعة التقنية تلغي الركلة.. اللعب يعود

ق 82 ركلة جزااااء.. لمسة يد على عيسى ماندي

ق 80 جووووول صامويل تشوكويزي يسجل الثالث بتسديدة رائعة من خارج المنطقة.. 3-2

ق 71 جووووول لا تسلل. خوسيه لويس موراليس بالتخصص يسجل التعادل والفيديو يقر الهدف

ق 70 جوووول لفياريال ولكن الراية.. المراجعة قائمة بالفيديو

ق 48 جوووول فينيسيوس جونيور يسجل الثاني بعد اختراق فردي رائع

استراحة

ق 39 جووووول التعادل من صامويل تشوكويزي.. مراوغة رائعة من تشوكويزي لناتشو فيرنانديز وتسديدة على يمين كورتوا

ق 16 جوووول أسينسيو يحاول لعب الكرة بالعرض فتصطدم بالمدافع باو توريس وتسكن الشباك

بداية المباراة