معادلا صلاح.. ديبالا يقود روما للفوز على تورينو والمركز الثالث في الدوري الإيطالي

انقض روما على المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي بالفوز خارج قواعده على تورينو بهدف دون رد في الجولة 29 مستفيدا من تعثر قطبي ميلانو.

سجل هدف اللقاء: باولو ديبالا.

وارتفع رصيد روما لـ 53 نقطة بفارق نقطتين عن لاتسيو الثاني الذي يستعد لمواجهة يوفنتوس بعد قليل.

واستفاد الذئاب من تعادل إنتر مع ساليرنيتانا بهدف لكل فريق، وميلان سلبيا مع إمبولي أمس الجمعة.

ورفع الأرجنتيني ديبالا رصيده لـ 11 هدفا بقميص الذئاب متصدرا ترتيب هدافي فريقه، وهو أفضل معدل تهديفي له منذ موسم 2019-2020 الذي سجله خلاله 11 هدفا بقميص يوفنتوس.

وتوقف رصيد تورينو عند 38 نقطة دون فوز في آخر 3 جولات في المركز الحادي عشر.

هدف اللقاء الوحيد جاء من علامة الجزاء عن طريق ديبالا في الدقيقة الثامنة.

بهدف ديبالا.. روما يفوز على مستضيفه تورينو ويحتل المركز الثالث برصيد 53 نقطة متجاوزاً ميلان وإنتر#تورينو_روما#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/dnm0LDgd07 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 8, 2023

وبفضل هذا الهدف أصبح باولو ديبالا أول لاعب يسجل أكثر من 10 أهداف ويصنع أكثر من 5 في أول موسم له مع روما منذ محمد صلاح موسم 2015-16.

وأهدى ديبالا الهدف لوالدته بمناسبة مرور عيد ميلادها عقب تسجيله الهدف.

ومنع روي باتريشيو حارس روما أصحاب الأرض من تسجيل التعادل بالتصدي لرأسية أليكسي ميرانتشوك في الدقيقة 49.

وكاد الإنجليزي تامي أبراهام أن يسجل الهدف الثاني للذئاب في الوقت بدلا من الضائع بعد مجهود فردي لكن كرته علت العارضة.

ويستعد روما للقاء فيينورد الهولندي في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي يوم الخميس المقبل.