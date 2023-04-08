تشكيل ريال مدريد - 6 تغييرات من أنشيلوتي أمام فياريال

السبت، 08 أبريل 2023 - 19:09

كتب : FilGoal

ريال مدريد - برشلونة - الكلاسيكو - فينيسيوس

أجرى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد ستة تغييرات على تشكيل فريقه لمواجهة فياريال ضمن مباريات الجولة 28 من الدوري الإسباني.

وبدأ لوكاس فاسكيز وأنطونيو روديجر وناتشو في خط الدفاع بدلا من داني كارفخال وإيدير ميلياتو وإدواردو كامافينجا.

ولعب الثلاثي أوريليان تشواميني وداني سيبايوس وماركو أسينسيو في وسط الملعب بدلا من فيديريكو فالفيردي وتوني كروس ولوكا مودريتش.

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وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - أنطونيو روديجر - دافيد ألابا - ناتشو

خط الوسط: أوريليان تشواميني - داني سيبايوس

أمامهما: رودريجو - ماركو أسينسيو - فينيسيوس جونيور

خط الهجوم: - كريم بنزيمة

البدلاء: أندري لونين - لويس لوبيز - خيسوس فاييخو - إدواردو كامافينجا - ألفارو أودرويزولا - توني كروس - فيديريكو فالفيردي - داني كارفاخال - إدين هازارد - - ماريانو دياز - إيدر ميليتاو - لوكا مودريتش

ويتواجد ريال مدريد في المركز الثاني للدوري برصيد 59 نقطة، وبفارق 12 نقطة عن برشلونة المتصدر.

على الجانب الآخر، يحتل فياريال المركز السادس برصيد 49 نقطة.

ريال مدريد فياريال الدوري الإسباني
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