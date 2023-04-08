الاختبار الأخير قبل صدام الأبطال.. صاروخية دي ليخت تنصر بايرن على فرايبورج

السبت، 08 أبريل 2023 - 17:34

كتب : FilGoal

صاروخية دي ليخت في طريقها لشباك فرايبورج

حافظ بايرن ميونيخ على صدارة الدوري الألماني بانتصار صعب خارج قواعده على فرايبورج بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة 27 من الدوري الألماني.

وسجل ماتياس دي ليخت هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 52 بتسديدة قوية سكنت الشباك.

الفوز رفع رصيد بايرن ميونيخ للنقطة 58 في المركز الأول، وبفارق نقطتين عن بوروسيا دورتموند الثاني.

أخبار متعلقة:
عودة هالاند.. تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة ساوثامبتون فولفسبورج لـ في الجول: لم نتوصل مع مرموش لاتفاق بشأن تجديد تعاقده تين هاج: يجب أن نكون أكثر حسما.. وإصابة راشفورد لا تبدو جيدة ماركا: حلم السعودية في الجمع بين ميسي ورونالدو تحطم

دورتموند هو الآخر واصل مطاردة بايرن بالفوز على يونيون برلين بهدفين مقابل هدف واحد.

تقدم دونيل مالين بالهدف الأول في الدقيقة 28، ليتعادل كيفن بيهرينس بعد مرور ساعة على بداية اللقاء.

وفي الدقيقة 79 اقتنص يوسف موكوكو نقاط المباراة لدورتموند.

الفوز رفع رصيد دورتموند للنقطة 56، وتوقف رصيد يونيون برلين عند 51 نقطة في المركز الثالث.

بايرن ميونيخ بوروسيا دورتموند الدوري الألماني
نرشح لكم
عودة هالاند.. تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة ساوثامبتون فولفسبورج لـ في الجول: لم نتوصل مع مرموش لاتفاق بشأن تجديد تعاقده ماركا: حلم السعودية في الجمع بين ميسي ورونالدو تحطم تين هاج: يجب أن نكون أكثر حسما.. وإصابة راشفورد لا تبدو جيدة مباشر الدوري الإنجليزي - ولفرهامبتون (1) - (0) تشيلسي.. 3 تغييرات تقرير: اتهامات لرئيس الاتحاد الأوروبي بالتزوير في سيرته الذاتية يونايتد يُسقط إيفرتون المستسلم بفضل الـ22 تسديدة تشكيل الدوري الإنجليزي – سترلينج وهافيرتز وفيليكس يقودون الهجوم ضد ولفرهامبتون
أخر الأخبار
الاختبار الأخير قبل صدام الأبطال.. صاروخية دي ليخت تنصر بايرن على فرايبورج 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
عودة هالاند.. تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة ساوثامبتون 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فولفسبورج لـ في الجول: لم نتوصل مع مرموش لاتفاق بشأن تجديد تعاقده 30 دقيقة | ميركاتو
ماركا: حلم السعودية في الجمع بين ميسي ورونالدو تحطم ساعة | ميركاتو
تين هاج: يجب أن نكون أكثر حسما.. وإصابة راشفورد لا تبدو جيدة ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإنجليزي - ولفرهامبتون (1) - (0) تشيلسي.. 3 تغييرات ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: اتهامات لرئيس الاتحاد الأوروبي بالتزوير في سيرته الذاتية ساعة | الكرة الأوروبية
يونايتد يُسقط إيفرتون المستسلم بفضل الـ22 تسديدة 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت إفريقيا - تفاصيل قرعة مسابقتي دوري الأبطال والكونفدرالية كاملة 2 الأهلي يعلن عقوبة مالية كبيرة على أحمد عبد القادر 3 الزمالك يعلن تجميد 4 لاعبين وخصم مستحقات عقب الخسارة من المصري 4 كولر: لم أشاهد من قبل أعداد جمهور الأهلي الكبيرة.. وهذا ما حدث مع عبد القادر بعد المباراة