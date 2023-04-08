ماركا: حلم السعودية في الجمع بين ميسي ورونالدو تحطم

السبت، 08 أبريل 2023 - 16:11

كتب : FilGoal

ميسي ورونالدو

تحطم حلم الجمع بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في الدوري السعودي بسحب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

ليونيل ميسي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

ويرتبط رونالد بعقد مع النصر السعودي حتى صيف 2025، فيما ينتهي تعاقد ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية المسوم الحالي ولديه عرضا مغريا من الهلال.

وبحسب "ماركا" فإن ميسي تلقى عرضا مغريا من الهلال لكن المال قد لا يكون كل شيء في هذه الحالة.

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وأوضحت التقارير أن التفاؤل لا يسود مفاوضات الهلال مع ميسي الذي ينتظر خيارات أخرى قبل اتخاذ قراره النهائي.

وكشف أن الهلال والاتحاد أبرز المهتمين بضم ميسي من الدوري السعودي، يحاولان الآن التفكير في أسماء بديلة قد لا يكونوا على نفس مستوى ميسي ولكن ستكون المهمة أسهل في إقناعهم على غرار سيرجيو راموس.

عرض الهلال

صحيفة "عكاظ" السعودية كشفت عن تقديم الهلال عرضا رسيما لضم ميسي تضمن كافة المزايا المقررة للاعب ولبى كافة مطالب النجم الأرجنتيني.

وأشارت إلى أن الهلال ينتظر الرد النهائي من ميسي بشأن الانتقال لصفوفه بداية من الموسم المقبل.

في المقابل كشف فابريزو رومانو الصحفي الإيطالي المختص بأخبار الانتقالات، عن وصول عرض الهلال للتعاقد مع ميسي إلى 400 مليون يورو سنويا.

موقف برشلونة

صحيفة "سبورت" الإسبانية ذكرت في تقرير سابق أن برشلونة مطالب بتخفيض ميزانية الرواتب الخاصة به بـ200 مليون يورو قبل ضم لاعبين جدد من بينهم ميسي.

وأوضح التقرير أن برشلونة بقيادة المدير الرياضي ماتيو أليماني سوف يجتمع مع ممثلي الليجا لتقديم خطة محكمة لإعادة ميسي إلى برشلونة.

وأشار التقرير إلى أنه مع حصول برشلونة على الموافقة على خطته فسوف يتقدم النادي بعرض رسمي لميسي.

وأكدت الصحيفة أن تلك العملية قد تستمر حتى منتصف شهر مايو المقبل، لكن لن يتقدم برشلونة بعرض لميسي إلا بعد الحصول على موافقة الليجا على خطته.

وتجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين الليجا ورئيسها خافيير تيباس ورئيس برشلونة خوان لابورتا ليست في أفضل أحوالها في ظل الاتهامات المتبادلة بشأن قضايا الفساد ودفع أموال لنائب رئيس لجنة الحكام الإسباني.خوسيه ماريا إنريكيس نيجريرا.

وكان رافائيل يوستي نائب رئيس برشلونة أعلن قبل أسبوع عن رغبة نادية في إعادة ميسي إلى صفوفه بعد رحيله عنه مجانا في 2021 صوب باريس سان جيرمان.

موقف باريس سان جيرمان

على الرغم من رغبة باريس سان جيرمان في تمديد عقد ميسي إلا أن إذاعة راديو مونت كارلو الفرنسية أشارت إلى أن ميسي قد قرر الرحيل بنهاية عقده الذي يمتد حتى نهاية الموسم.

أسباب رحيل ميسي تأتي بسبب الأداء الذي يقدمه مؤخرا برفقة النادي وضغطه من أجل الحصول على عقد أفضل ورفضه لتخقيض عقده.

باريس سان جيرمان يرغب في تقليل عقد النجم الأرجنتيني بسبب تجنب التعرض لعقوبات بسبب قوانين اللعب المالي النظيف.

وانضم ميسي لباريس سان جيرمان في بداية الموسم الماضي موقعا على عقد لمدة موسمين مع خيار التجديد لموسم إضافي.

ولعب ميسي مع باريس سان جيرمان في 67 مباراة وخلالهم سجل 29 هدفا صع 32.

وتوج ميسي مع الفريق بلقب الدوري الفرنسي وكأس السوبر الفرنسي.

ليونيل ميسي باريس سان جيرمان الهلال
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