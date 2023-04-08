تين هاج: يجب أن نكون أكثر حسما.. وإصابة راشفورد لا تبدو جيدة

السبت، 08 أبريل 2023 - 16:03

كتب : FilGoal

إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد

شدد الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد أن فريقه يجب أن يكون أكثر حسما أمام الخصوم، مشيرا إلى أن إصابة هدافه ماركو راشفورد لا تبدو جيدة.

وفاز مانشستر يونايتد على إيفرتون بهدفين دون مقابل ضمن مباريات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

وقال تين هاج في تصريحات صحفية بعد المباراة: "علينا أن نكون أكثر دقة وحسما، وقسوة في منطقة الخصم.، هذه المباراة كان يجب أن تنتهي بالفعل في الشوط الأول".

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وأهدر لاعبو مانشستر يونايتد سبع فرص محققة للتسجيل أمام إيفرتون، مع 22 تسديدة خلال اللقاء.

وأضاف "لقد كان أداء رائعا، لعبنا ثلاث مباريات في ستة أيام وما زال الفريق يظهر بشكل جيد. لعبنا بشكل جيد للغاية مع الكرة وبدونها".

وتابع عن برونو "لقد كان أفضل اللاعبين على أرض الملعب بالتأكيد".

وعن إصابة راشفورد، قال: "علينا الانتظار، لا تبدو الأمر على ما يرام. ما يحدث بسبب ضغط المباريات، لا يمكن أن تلعب ثلاث مباريات في ستة أيام. علينا حماية لاعبينا".

وغادر راشفورد المباراة مع الدقيقة 81 بسبب آلام في العضلة الضامة.

وأتم عن سكوت مكتومناي "إنه لاعب عظيم بشخصية عظيمة. سعيد جدا لوجوده في فريقي فهو يبذل كل طاقته ولا يستسلم أبدا، لذا فهو رائع".

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة إشبيلية الخميس المقبل على ملعب أولد ترافورد في ربع نهائي الدوري الأوروبي.

مانشستر يونايتد إيفرتون الدوري الإنجليزي
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