تقرير: اتهامات لرئيس الاتحاد الأوروبي بالتزوير في سيرته الذاتية

نشرت قناة "برافا" السلوفينية تحقيقا كشف أن رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين كان يكذب بشأن نقطة معينة في منهجه الدراسي.

النقطة التي أثارها التقرير هي أن تشيفرين ذكر أنه كان عضوا في مجلس إدارة "Olimpija Bezigrad" خلال الفترى بين عامي 2006 و2011 وهو أمر لم يحدث حسب التقرير.

وحال ثبوت صحة التقرير، فإن ذلك سيجعل تشيفرين مخالفا لشروط التقدم لرئاسة الاتحاد مع ضرورة تلبية متطلبات الخبرة المطلوبة.

وهو ما كان سيبطل كانتخابه كرئيس للاتحاد الأوروبي في عام 2016 من البداية.

وتم العثور على الوثيقة المذكورة عبر موقع الاتحاد السلوفيني لكرة القدم، والتي من شأنها أن تزيد من تفاقم القضية.

ولم يتم فتح تحقيق إضافي حتى الآن من قبل أي من منظمات كرة القدم، لكن الأخبار كان لها تأثير كبير في سلوفينيا بسبب أهميتها في مسيرة تشيفرين.

وأعيد انتخاب السلوفيني ألكسندر تشيفرين كرئيس للاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالتزكية الأربعاء الماضي حتى 2027.

من هو تشيفرين

قبل تشيفرين، كان ميشيل بلاتيني رئيسا مألوفا للاتحاد الأوروبي، وجه يعرفه كل عشاق كرة القدم.

لاعب أسطوري، لم ينجح كمدرب، فتحوّل لرئاسة يويفا، وبغض النظر عن الطريقة التي انتهى إليها حكمه، فحضوره الإعلامي وشعبيته بين الجماهير لا تسمح بـ تشيفرين بدخول مقارنة معه.

في المقابل، ومن رحم الزلزال خرج تشيفرين مكتسحًا انتخابات رئاسة يويفا عام 2016 بـ42 صوتًا مقابل 13 للهولندي مايكل فان براج.

وتشيفرين لم يمارس أبدا كرة القدم الاحترافية، محامٍ مرموق في سلوفينيا على خطى والده، اقتحم الرياضة شيئا فشيئا وبات رئيسا للاتحاد السلوفيني عام 2011.

وقبل أن يكمل عقده الخامس كان على عرش أوروبا بالفعل، فكيف نجح في تحقيق ذلك؟ هذا تحديدا ما يأخذنا مباشرةً نحو دوري السوبر الأوروبي.

تشيفرين كان ذكيا للغاية، لم يضع وقت حملته الانتخابية في التودد لكبار القارة، فصوت من أيسلندا يساوي صوتا من إنجلترا في النهاية.

وبالتالي فقد عمل بجد كبير مع دول الكتلة الشرقية المنشقة عن يوغوسلافيا، وكذلك عقد الكثير من المحادثات مع الدول الاسكندنافية.

وجميعها إما بلدان ليست بالثرية، أو لا تمتلك إرثًا كرويًا راسخًا، وفي الحالتين لا يمكنهم مضاهاة عمالقة القارة الإنجليز والإسبان والطليان.

من أجل ذلك، انهال تشيفرين بوعود التطوير على تلك الدول الكروية الصغيرة، وشدد أنه سيمثّلهم بعدالة.