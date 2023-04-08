الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك مع البنك الأهلي.. القنوات الناقلة والمعلق

يستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي ضمن مباريات الجولة 24 من الدوري المصري الممتاز.

وخسر الزمالك آخر مبارياته في الدوري أمام المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

على الجانب الآخر، خسر البنك الأهلي أمام إنبي بهدفين مقابل هدف واحد.

ويتواجد الزمالك في المركز السابع للدوري برصيد 33 نقطة من 21 مباراة.

ويحتل البنك الأهلي المركز الـ16 برصيد 17 نقطة من 22 مباراة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الأحد 9 أبريل الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد القاهرة الدولي.

وتبدأ المباراة في التاسعة والربع مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على اللقاء مؤمن حسن.

مباراة الدور الأول كانت قد انتهت بفوز الزمالك بهدف دون مقابل سجله يوسف أسامة نبيه.

يذكر أن الزمالك التقى مع البنك الأهلي في خمس مباريات للدوري، حقق خلالها الفوز في ثلاث وانتهت مباراتين بالتعادل.