غزل المحلة لـ في الجول: مطالب ماو؟ لدينا 8 لاعبين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم

السبت، 08 أبريل 2023 - 15:05

كتب : رضا السنباطي

غزل المحلة - حميد ماو

يسعى نادي غزل المحلة لحسم ملف تجديد عقد حميد ماو لاعب وسط الفريق.

وينتهي عقد الدولي التنزاني مع غزل المحلة بنهاية الموسم الحالي ويحق له الانتقال بشكل مجاني بداية من الموسم المقبل.

وقال صابر عيد المدير الرياضي لنادي غزل المحلة لـ FilGoal.com: "مطالب حميد ماو؟ اللاعب له الحق في تحديد المقابل المادي الذي يراه مناسبا له ولكن النادي أيضا من حقه اتخاذ القرار النهائي".

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وأضاف " لدينا 8 لاعبين منهم حميد ماو تنتهي تعاقداتهم بنهاية الموسم الحالي وسنعقد معهم اجتماعا قريبا لحسم الأمر".

واختتم "تركيزنا منصب في الوقت الحالي على ضمان البقاء في الدوري ثم سنتفرغ لتجديد العقود".

ويحتل غزل المحلة المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة جمعهم خلال 23 مباراة.

ولعب حميد ماو لاعب خط الوسط 19 مباراة في الدوري المصري هذا الموسم بقميص غزل المحلة.

وكان ماو -30 عاما- قد انتقل إلى المحلة قادما من الإنتاج الحربي في صفقة انتقال حر، في سبتمبر 2021.

غزل المحلة حميد ماو
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