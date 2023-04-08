سبورت: 3 لاعبين من برشلونة معروضين للبيع

مازالت الأزمة المالية الطاحنة التي يمر بها برشلونة تؤثر عليه بقوة خاصة في خططه المستقبلة في سوق الانقالات.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية في تقرير لها اليوم السبت أن هناك ثلاثة لاعبين في صفوف برشلونة سيكونون معروضين للبيع خلال الصيف المقبل لتخفيض ميزانية الفريق وبدء خطة عودة ليونيل ميسي.

وأوضح التقرير أن الثلاثي المعروض للبيع هو رافينيا وفيران توريس وأنس وفاتي.

وأشار التقرير إلى أن روبرت ليفاندوفسكي وعثمان ديبميلي لا يمكن المساس بهما.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه رغم رغبة مدرب الفريق تشافي هيرنانديز في الحفاظ على أغلب قوام فريقه لكن الأزمة المالية ستجعله يتخلى عن بعض منهم.

ويجب على برشلونة وفقا للتقارير الصحفية خفض ميزانيته بما يصل لـ،200 مليون يورو في الصيف المقبل من أجل ضم لاعبين جدد.