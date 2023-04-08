الهلال بعد خسارة الدربي: هل يحاولون إبعادنا عن المنافسة؟

انتقد فهد المفرج مدير مرة القدم التنفيذي لنادي الهلال الأداء التحكيمي خلال مباراة فريقه أمام الشباب.

وفاز الشباب على الهلال بنتيجة 3-0 ضمن الجولة 22 من منافسات دوري روشن السعودي.

وقال المفرج لوسائل الإعلام عقب المباراة: "هناك علامة استفهام كبيرة على ما حدث أمام الشباب، والحكم لم يذهب لتقنية الفيديو أبدا، وهذا ليس تشكيكا، ولكن ما حدث كأنه إبعاد للهلال عن المنافسة".

وطالب لاعبو الهلال بالحصول على ركلة جزاء قبل أن ينجح الشباب مباشرة في تسجيل الهدف الأول عن طريق حسين القحطاني من هجمة مرتدة.

وأضاف "نريد أن نعرف ما الذي يحدث، هل هو عقاب على الهلال أنه يطلب حكام أجانب دائمًا".

وأدار الحكم الدولي السعودي ماجد الشمراني مباراة الهلال والشباب.

وشدد "في ظرف أسبوع نلعب 3 مباريات، وكل فريق واجهنا يكون مرتاح ولديه الوقت الكافي للاستعداد".

وكسر الشباب عقدة استمرت 3094 يوما أمام نظيره الهلال في الدوري السعودي.

وسجل حسين القحطاني وكريستيان جوانكا وهتان باهبري أهداف الشباب في المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد.