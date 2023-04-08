حسام حسن: اللاعب المصري غير مضمون.. وهذا هدفنا في الموسم الحالي

السبت، 08 أبريل 2023 - 12:31

كتب : FilGoal

حسام حسن - المصري

يرى حسام حسن مدرب المصري أن هدف فريقه جمع أكبر عدد من النقاط خلال الفترة الحالية من مسابقة الدوري.

وفاز المصري على حرس الحدود بهدف دون رد ضمن الجولة 24 من مسابقة الدوري.

وقال حسام حسن عبر اون تايم سبورتس: "حصلنا على 3 نقاط مهمة أمام حرس الحدود. تمنيت أن يكون الأداء أفضل لكننا لعبنا مباراة قوية منذ يومين أمام الزمالك".

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وأضاف "الرغبة والإصرار أفضل ما يميز الفريق هو العزيمة والإصرار على تحقيق الفوز. نحاول الحصول على أكبر قدر من النقاط والخروج من حسابات فرق الهبوط خاصة أن مباريات الدوري صعبة للغاية".

وتايع "درسنا حرس الحدود جيدا وحددنا نقاط القوة والضعف قبل المباراة وتوقعت خطورة المنافس الذي قدم مباراة كبيرة تحت قيادة احمد أيوب".

وكشف "حاولت التدخل في الشوط الثاني وحل المشاكل التي واجهتنا على الأطراف وكنا موفقين بالخروج بالنقاط الثلاث".

وشدد "اللاعب المصري مش مضمون خاصة بعد التوقف لفترة طويلة ثم العودة والتعرض لضغط المباريات. حاولنا تجهيز الفريق بدنيا خاصة أن فترة الإعداد لبداية الموسم كانت سلبية".

واختتم "كما ذكرت هدفنا الابتعاد عن مناطق الهبوط لأن المباريات الصعبة وهناك فرق تملك إمكانيات كبيرة تتواجد في مراكز متأخرة وقد تعود لذلك نبحث عن جمع النقاط وإذا تمكنا من تحقيق مركز متقدم سيكون أمرا رائعا قبل الإعداد للموسم الجديد".

المصري حقق الفوز الرابع على التوالي في مسابقة الدوري عقب الفوز على الزمالك وإنبي وطلائع الجيش خلال المباريات الثلاث الماضية.

النادي البورسعيدي لم يتذوق الخسارة للمباراة الخامسة على التوالي في الدوري.

وكانت آخر هزيمة للمصري في مسابقة الدوري على يد سيراميكا كليوباترا بنتيجة 3-0 يوم 12 فبراير الماضي.

ورفع الفوز رصيد المصري إلى 34 في المركز السادس متساويا مع المقاولون العرب صاحب المركز الخامس وبفارق نقطتين أقل من الاتحاد السكندري صاحب المركز الرابع برصيد 36 نقطة.

فيما توقف رصيد حرس الحدود عند 16 نقطة في المركز 18 (الأخير) بمسابقة الدوري.

حرس الحدود المصري حسام حسن
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