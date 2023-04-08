فوت ميركاتو: ميلان لن يجدد تعاقد إبراهيموفيتش

السبت، 08 أبريل 2023 - 12:20

كتب : FilGoal

زلاتان إبراهيموفيتش - ميلان

اتخذت إدارة ميلان قراراها بعدم تجديد تعاقد المهاجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش.

ووفقات لموقع "فوت ميركاتو" الإيطالي فإن اللاعب صاحب الـ41 عاما يقضي حاليا أيامه الأخيرة رفقة الروسونيري.

وظل اللاعب السويدي أغلب فترات الموسم الجاري خارج الملعب في ظل إصابته بقطع في الرباط الصليبي قبل عودته للفريق في نهاية شهر فبراير الماضي.

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وأشار التقرير إلى أن إبرا تعرض لإصابة في الفخذ والتي قد تتسبب في إبعاده عن مواجهتي نابولي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان إبرا عاد إلى ميلان في صفقة انتقال حر قادما من لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي في صيف عام 2020 ووقع على عقد يربطه بالفريق لعام.

وبعدها قرر ميلان تجديد تعاقده لعام آخر.

وشارك إبرا مع ميلان الموسم الجاري في أربع مباريات سجل خلالهم هدفا وحيدا.

ميلان إبراهيموفيتش
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