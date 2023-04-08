يد – حُميد: أعتذر لجماهير الأهلي.. لا يوجد حاجز نفسي ضد الزمالك ولدي أفضل مدرب حراس في العالم

قدم عبد الرحمن حُميد حارس مرمى الأهلي لكرة اليد اعتذاره لجماهير ناديه عن الفترة التي أخفق فيها الفريق عن الفوز بلقب الدوري وذلك عقب الانتصار على الزمالك.

وفاز الأهلي على الزمالك أمس الجمعة 24-21 ليتوج بالدوري رسميا للمرة الـ24 في تاريخه والأولى له منذ عام 2018.

وتحدث حُميد لقناة "أون تايم سبورتس 2" عقب المباراة قائلا: "نعتذر لجماهير لأهلي عن السنوات الماضية ونعدهم أن تكون بداية التتويج ببطولات أكثر في الفترة المقبلة".

وواصل "ركزنا منذ البداية على الفوز بالمباراة خاصة وأننا لم نفز بالدوري لعدة سنوات والزمالك فريق كبير وتوج باللقب لأربع سنوات متتالية".

وأردف "وكذلك كريم هنداوي قدم مباراة كبيرة والنتيجة كانت قريبة للغاية لكن في النهاية فزنا.

وعن مواجهة الزمالك الخميس المقبل في كأس مصر قال: "سنحتفل اليوم ونبدأ من الغد الاستعداد للقاء الذي كان سيكون أقوى".

وبعدها تحدث حُميد عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "أهدي الفوز لجماهير الأهلي وأعتذر لهم عن الفترة الماضية".

وأكمل حارس مرمى الأهلي حديثه "كان حافزا لنا تعويض إخفاق الأربع سنوات الماضية بعدم الفوز بالدوري حتى لو لم يكن البعض منا متواجدا في النادي في ذلك الوقت".

وعن تألقه في المباراة وتصديه لأكثر من تسديدة حاسمة ليبقي على تقدم فريقه في النتيجة قال: "يجب أن أعرف أماكن تسديد اللاعبين للكرات وكنت أشاهد المباريات السابقة لهم".

وعن اللحظة التي شعر فيها بأن الأهلي الأقرب للفوز بالمباراة أوضح "شعرت في آخر 3 دقائق بأننا اقتربنا من الفوز وتحقيق اللقب".

وبسؤاله هل يعاني الأهلي من حاجز نفسي ضد الزمالك خاصة أنه في وقت سابق فاز بفارق خمسة أهداف وبعدها خسر بفارق ثمانية أجاب "ليس حاجزا نفسيا ربما هذا رأي البعض لكن رأيي أن من يركز أكثر ويحضر أفضل هو من يفوز ولا أرى أنه أمر نفسي".

وأكمل "استطعنا الآن التأهل لدوري أبطال إفريقيا بعد الفوز بلقب الدوري والآن لدينا دوافع أكثر للفوز بالبطولات المقبلة".

وعن ديفيد ديفيز مدرب الأهلي قال حُميد: "صنع الفارق معنا هو من أفضل 5 مدربين ومصنف على العالم وحصل على ثامن العالم مع منتخب مصر وحصل على دوري أبطال أوروبا من قبل وهو مدرب رائع وشيء كبير أن يتواجد معنا في مصر".

وأتم حُميد تصريحاته مشيدا بمدرب الحراس في الأهلي قائلا: "ومدرب الحراس بالنسبة لي هو الأفضل في العالم وتوج بالأولمبياد مرتين من قبل وكان حارس منتخب كرواتيا لـ12 سنة".