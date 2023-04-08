جريندو: لم يتواصل معي أحد من منتخب مصر.. وعقدي ينتهي بنهاية الموسم ولكن

كشف محمد عبد اللطيف "جريندو" لاعب المصري عن حقيقة تواصل أحد أفراد الجهاز الفني لمنتخب مصر معه خلال الفترة الماضية بعد ظهوره بشكل جيد مع فريقه.

وقاد جريندو المصري لتحقيق الفوز الرابع على التوالي عقب الانتصار على حرس الحدود بهدف دون رد ضمن الجولة 24 من المسابقة.

وقال جريندو عبر أون تايم سبورتس 2: "حققنا فوزا هاما للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري خاصة بعد الفوز على الزمالك. نعمل على تنفيذ الضربات الثابتة مع الجهاز الفني بشكل دائم وكنا موفقين في إحراز هدف الانتصار على حرس الحدود".

وأوضح "شرف لي الترشح للانضمام لمنتخب مصر. سأبذل أقصى جهدي لنيل هذا الشرف. لم يتواصل معي أحد من الجهاز الفني لمنتخب مصر حتى الآن ولكني سأوصل العمل وانتظر هذه اللحظة"

وكشف "عقدي ينتهي بنهاية الموسم الحالي ولكني أعتبر نفسي أحد أبناء المصري ولن أجد مشكلة في التجديد. أشعر بالراحة وعلاقتي طيبة مع جماهير النادي والجهاز الفني ورئيس مجلس الإدارة".

المصري حقق الفوز الرابع على التوالي في مسابقة الدوري عقب الفوز على الزمالك وإنبي وطلائع الجيش خلال المباريات الثلاث الماضية.

رفع الفوز رصيد المصري إلى 34 في المركز السادس متساويا مع المقاولون العرب صاحب المركز الخامس وبفارق نقطتين أقل من الاتحاد السكندري صاحب المركز الرابع برصيد 36 نقطة.

فيما توقف رصيد حرس الحدود عند 16 نقطة في المركز 18 (الأخير) بمسابقة الدوري.

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