مواعيد مباريات اليوم السبت 8-4-2023 والقنوات الناقلة.. سلة الأهلي والزمالك يونايتد وريال مدريد

يشهد اليوم السبت كما هو معتاد إقامة العديد من المباريات في شتى بقاع العالم.

لكن بعيدا عن كرة القد سيواجه الأهلي منافسه الزمالك مساء اليوم في تمام التاسعة مساء في ثاني مبارياتهما في نصف نهائي دوري السوبر.

وستنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء وتذاع عبر "أون تايم سبورتس 1.

وفي الدوري الإنجليزي سينطلق قطار الجولة 30 حينما يواجه مانشستر يونايتد منافسه إيفرتون في الواحد والنصف ظهرا.

وستذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1".

وعبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 3" سيواجه ولفرهامبتون منافسه تشيلسي في الرابعة عصرا.

وفي الوقت ذاته وعبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 2" سيلتقي توتنام بمنافسه برايتون.

أما في الدوري الإسباني سيلتقي ريال مدريد بنظيره فياريال في تمام التاسعة مساء عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1".

وفي إيطاليا سيواجه لاتسيو نظيره يوفنتوس في التاسعة إلا ربع مساء عبر قناة "أبو ظبي بريميوم 1".

ويواجه نيس نظيره باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي في التاسعة مساء عبر قناة "بي إن سبورتس 2".

ويواجه فرايبورج نظيره بايرن ميونيخ في الدوري الألماني في الثالثة والنصف عصرا عبر قناة "بي إن سبورتس 3".

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