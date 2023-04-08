كرة طائرة – الأهلي والزمالك إلى نهائي كأس مصر
السبت، 08 أبريل 2023 - 01:51
كتب : محمد سمير
تأهل الزمالك والأهلي لـ نهائي كأس مصر لـ الكرة الطائرة بعد الفوز على طلائع الجيش وبتروجت على الترتيب.
ويقام نصف نهائي كأس الطائرة بنظام Best of 3 أي الفائز بمباراتين يتأهل إلى النهائي.
وتغلب رجال الزمالك على طلائع الجيش في المباراة الثانية بنتيجة 3-2، بعدما فاز في المباراة الأولى بنتيجة 3-0.
جاءت نتيجة الأشواط: 25-22، 23-25، 25-19، 20-25، 15-12.
وفي المباراة الثانية فاز الأهلي على بتروجت بنتيجة 3-1، مكررا نتيجة المباراة الأولى.
جاءت نتيجة الأشواط: 25-14، 25-15، 20-25، 25-13.
ويذكر أن نهائي الدوري سيشهد مباراة قمة بين الأهلي والزمالك.
وتنطلق سلسلة نهائي الدوري المصري بين الأهلي والزمالك يوم 16 أبريل وتقام بنظام Best of 3.
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