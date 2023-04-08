كرة طائرة – الأهلي والزمالك إلى نهائي كأس مصر

تأهل الزمالك والأهلي لـ نهائي كأس مصر لـ الكرة الطائرة بعد الفوز على طلائع الجيش وبتروجت على الترتيب.

ويقام نصف نهائي كأس الطائرة بنظام Best of 3 أي الفائز بمباراتين يتأهل إلى النهائي.

وتغلب رجال الزمالك على طلائع الجيش في المباراة الثانية بنتيجة 3-2، بعدما فاز في المباراة الأولى بنتيجة 3-0.

جاءت نتيجة الأشواط: 25-22، 23-25، 25-19، 20-25، 15-12.

وفي المباراة الثانية فاز الأهلي على بتروجت بنتيجة 3-1، مكررا نتيجة المباراة الأولى.

جاءت نتيجة الأشواط: 25-14، 25-15، 20-25، 25-13.

ويذكر أن نهائي الدوري سيشهد مباراة قمة بين الأهلي والزمالك.

وتنطلق سلسلة نهائي الدوري المصري بين الأهلي والزمالك يوم 16 أبريل وتقام بنظام Best of 3.